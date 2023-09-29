تراجع أسعار البصل اليوم الجمعة في سوق العبور.. تعرف على انخفاضات أخرى

شهدت أسعار البصل اليوم الجمعة 29-9-2023 في مصر بسوق العبور، انخفاضا ملحوظا، كما تراجعت أسعار بعض الأنواع الأخرى من الخضراوات والفاكهة، حيث تتوفر جميعها في سوق العبور بشكل جيد.

أسعار البصل اليوم

وتراجعت أسعار البصل اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 في مصر، حيث يتراوح سعر كيلو البصل في سوق العبور ما بين 14.5 جنيه و18.5 جنيه، بينما سجل متوسط السعر بالنسبة للمستهلك نحو 25.86 جنيه للكيلو، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

يتراوح سعر الطماطم ما بين 5.5 و10جنيهات.

يتراوح سعر البطاطس ما بين 8.5 و11.5 جنيهات.

يتراوح سعر الكوسة ما بين 5 و9 جنيهات.

يتراوح سعر الخيار الصوب ما بين 6 و9 جنيهات.

يتراوح سعر الجزر ما بين 11 و17 جنيها.

يتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي ما بين 7 و11 جنيها.

يتراوح سعر الملوخية ما بين 3.5 و4.5 جنيه.

يتراوح سعر البطاطا ما بين 3.5 و6.5 جنيه.