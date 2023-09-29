رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

9 مشاهد مرعبة من حريق حفل زفاف نينوي.. «افتكروا الحمام باب طوارئ فماتوا خنقا»

كتب:

أحمد حامد دياب
09:58 م | الجمعة 29 سبتمبر 2023
حفل زفاف نينوى

حفل زفاف نينوى

مشاهد مروعة وصفها أحد شهود العيان لحادث حريق حفل زفاف نينوي والذي راح ضحيته أكثر من 100 شخص في كارثة إنسانية ضربت العراق.

عامر أنطو ميخو، البالغ من العمر 58 عاما والذي كان من ضمن الحضور في حفل زفاف هو وأسرته، حكى لوكالة «بغداد اليوم» عن بعض المشاهد المروعة التي نرصدها لكم كما يلي:

مشاهد مروعة من حريق حفل زفاف 

1- بعد ثوان معدودة من بدء الفرح وصلت شرارة من الألعاب النارية إلى السقف، وبلمح البصر اشتعلت النيران في الأعلى بسرعة كما يحصل عندما يشتعل البنزين.

2- في البداية لم يهرب أحد من الحاضرين، وظنوا أن ما يجري هو جزء من عرض الألعاب النارية، لكن عندما بدأت النيران تنزل على الأرض مثل المطر واحترق السقف بالكامل خلال أقل من 10 ثوان.

3- اشتعلت النار فوق القاعة، وخلال أقل من دقيقة انتشر في كل مكان وفي نحو أربع دقائق كانت النيران تلتهم القاعة بالكامل.

4- القاعة لم يكن فيها سوى طفاية حريق واحدة ونظام ذاتي  لرش المياه عند الحرائق داخل القاعة، لكنه لم يعمل ساعة الحادث.

5- القاعة كانت تحتوي على مدخل رئيسي ومخرج طوارئ بالقرب منه فضلا عن باب صغير يؤدي للخارج وآخر يمر عبر المطبخ وخرج البعض من المخرج الخلفي ومن المطبخ.

6- كارثة وقعت عندما اشتبه الناس أثناء الخروج بين باب المطبخ ومدخل الحمامات نتيجة الظلام الدامس وانقطاع الكهرباء، فدخل الكثيرون للحريق وظلوا محتجزين لفترة حتى ماتوا اختناقا.

7- حصل تدافع بين المشاركين في حفل الزفاف ولم ينجح كثير منهم من الهرب في الوقت المناسب، خصوصا بسبب النقص بعدد مخارج الطوارئ. 

8- رجال الإطفاء وصلوا بعد 30 دقيقة من بدء اندلاع الحريق.

9- البعض ممن كانوا يمتلكون بنية جسمانية ضعيفة تمكنوا من استخدام فتحات تهوية صغيرة جدا موجودة في قاعة حفل زفاف نينوى من أجل الهرب.

اقرأ المزيد:

الصدفة تنقذ أسرة عراقية من حريق حفل زفاف نينوى.. السر في تغيير الطاولة

وفاة والدة وشقيق عروس حريق نينوى في العراق

«الصحة العالمية» تتدخل في أزمة حريق حفل زفاف نينوى بالعراق

مالك قاعة حفل زفاف نينوى في العراق يكشف مفاجأة حول الحادث

ما العقوبة المنتظرة للمتورطين في حريق زفاف نينوى في العراق؟

رئيس وزراء العراق يزور مصابي حريق نينوى في مستشفى الحمدانية

ماذا نعرف عن «بغديدا» المدينة المنكوبة بحريق نينوى؟.. يتحدث سكانها لغة المسيح

صديق العريس يكشف تفاصيل حريق نينوى: «كتلة اللهب حاصرتنا» (خاص)

بعد فاجعة حريق نينوى.. تسمم جماعي للمعازيم في أحد الأفراح بالعراق

ماذا كشفت التحقيقات في حريق نينوى؟.. باب الطوارئ صغير ومخفي