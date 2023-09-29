9 مشاهد مرعبة من حريق حفل زفاف نينوي.. «افتكروا الحمام باب طوارئ فماتوا خنقا»

مشاهد مروعة وصفها أحد شهود العيان لحادث حريق حفل زفاف نينوي والذي راح ضحيته أكثر من 100 شخص في كارثة إنسانية ضربت العراق.

عامر أنطو ميخو، البالغ من العمر 58 عاما والذي كان من ضمن الحضور في حفل زفاف هو وأسرته، حكى لوكالة «بغداد اليوم» عن بعض المشاهد المروعة التي نرصدها لكم كما يلي:

مشاهد مروعة من حريق حفل زفاف

1- بعد ثوان معدودة من بدء الفرح وصلت شرارة من الألعاب النارية إلى السقف، وبلمح البصر اشتعلت النيران في الأعلى بسرعة كما يحصل عندما يشتعل البنزين.

2- في البداية لم يهرب أحد من الحاضرين، وظنوا أن ما يجري هو جزء من عرض الألعاب النارية، لكن عندما بدأت النيران تنزل على الأرض مثل المطر واحترق السقف بالكامل خلال أقل من 10 ثوان.

3- اشتعلت النار فوق القاعة، وخلال أقل من دقيقة انتشر في كل مكان وفي نحو أربع دقائق كانت النيران تلتهم القاعة بالكامل.

4- القاعة لم يكن فيها سوى طفاية حريق واحدة ونظام ذاتي لرش المياه عند الحرائق داخل القاعة، لكنه لم يعمل ساعة الحادث.

5- القاعة كانت تحتوي على مدخل رئيسي ومخرج طوارئ بالقرب منه فضلا عن باب صغير يؤدي للخارج وآخر يمر عبر المطبخ وخرج البعض من المخرج الخلفي ومن المطبخ.

6- كارثة وقعت عندما اشتبه الناس أثناء الخروج بين باب المطبخ ومدخل الحمامات نتيجة الظلام الدامس وانقطاع الكهرباء، فدخل الكثيرون للحريق وظلوا محتجزين لفترة حتى ماتوا اختناقا.

7- حصل تدافع بين المشاركين في حفل الزفاف ولم ينجح كثير منهم من الهرب في الوقت المناسب، خصوصا بسبب النقص بعدد مخارج الطوارئ.

8- رجال الإطفاء وصلوا بعد 30 دقيقة من بدء اندلاع الحريق.

9- البعض ممن كانوا يمتلكون بنية جسمانية ضعيفة تمكنوا من استخدام فتحات تهوية صغيرة جدا موجودة في قاعة حفل زفاف نينوى من أجل الهرب.