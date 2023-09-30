مصر الأولى عربيا في إنتاج الكهرباء النظيفة

تتوسع الدولة المصرية في تحقيق العديد من الإنجازات بمشروعات الطاقة المتجددة لمواكبة التوجه العالمي، وتحرص مصر على الحفاظ البيئي، في ظل أزمات التغيير المناخي، كما تسعى بشكل دائم لتطوير سبل الحصول على الطاقة المتجددة، لأجل مستقبل أخضر نظيف، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

محطة الطاقة الشمسية «بنبان»

ووفقًا لتقرير أعدته وزارة الكهرباء، فإن مصر قامت بإنشاء مجموعة من المشروعات الحيوية والطاقة الشمسية، فأنشأت محطة الطاقة الشمسية «بنبان»، بمحافظة أسوان، التي تعد أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في إفريقيا والشرق الأوسط، وستصبح الأكبر في العالم بمجرد اكتمالها ومن أكبر المشروعات الاستثمارية في قطاع الطاقة النظيفة.

200 ألف لوحة شمسية تنتج 50 ميجا وات من الطاقة النظيفة

سيتم توليد ما يعادل 90% من الطاقة المنتجة من السد العالي بهدف إنتاج 2000 ميجا وات من الكهرباء، ويبلغ حجم الألواح الشمسية المستخدمة في المحطة نحو 200 ألف لوحة شمسية تنتج 50 ميجاوات من الطاقة النظيفة التي تكفي لإنارة 70 ألف منزل.

وبلغ حجم الطاقة المولدة من مشروعات الطاقة الشمسية المنفذة بالفعل نحو 1808 ميجا وات، وهناك مشروعات حار تنفيذها لتوفر 720 ميجا وات أخرى.

مصر في المرتبة الأولى في المنطقة العربية إنتاجا للكهرباء

وجاءت مصر في المرتبة الأولى في المنطقة العربية إنتاجا للكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بمعدلات إنتاج تبلغ حوالي 35 جيجا وات، ومستهدف وصولها إلى حوالي 6.8 جيجا وات بحلول عام 2024.