الجيش السويدي يتدخل بسبب عصابة «ماجد وإسماعيل».. انقسام خلف وراءه ضحايا

أعلنت حكومة السويد، أنها ستفسح المجال أمام الجيش لتقديم مساعدة أكبر إلى الشرطة في مكافحة موجة جرائم العصابات التي عصفت بالبلاد وخلفت 12 قتيلا في سبتمبر فقط.

مشاجرة بين أفراد عصابة فوكستروت الإجرامية

وبحسب صحيفة «إكسبريسن» السويدية، لقي أشخاص أبرياء مصرعهم خلال الشهر الجاري بسبب مشاجرة بين أفراد عصابة فوكستروت الإجرامية، وذلك بعد حدوث انقسام بين «راوة ماجد» و«إسماعيل عبده»، إذ يشغل أحدهما مهام زعيم العصابة والأخر مساعده والاثنان سويديان من أصول تركية.

ولقي عدد من الأبرياء مصرعهم خلال صراع مجرمي العصابة ومنهم العجوز الكفيف إريك فييري، البالغ من العمر 71 عامًا، والذي لقي مصرعه بسبب رصاصة طائشة أصابته في الحانة المفضلة لديه .

ولقي الشاب موجوس أمانويل تيسفيماريام، البالغ من العمر 25 عامًا، أثناء توجهه لعمله في الرعاية المنزلية.

كما لقيت فتاة عربية مقيمة بالسويد تٌدعى سهى سعد، تبلغ من العمر 24 عامًا، في انفجار في ستورفريتا وكانت تدرس لتصبح معلمة ولكنها لقت حتفها بسبب عنف العصابات.

أما أصغر الضحايا فكان الطفل ميلو البالغ من العمر 13 عاما وتوفي برصاصة في رأسه.

وشهدت السويد هذا العام، 261 حادث إطلاق نار، أسفر عن مقتل 36 شخصا وإصابة 73 آخرين، وشهد شهر سبتمبر وحده 11 حالة قتل بسبب عنف العصابات.