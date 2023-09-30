«الأرصاد»: درجات الحرارة لن ترتفع مرة أخرى هذا العام (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة لن ترتفع مرة أخرى على مدار الأسبوع، ولن ترتفع مرة أخرى هذا العام، وحتى إذا ارتفعت فستكون طفيفة ومدتها قصيرة، خاصة أن النصف الأول من فصل الخريف يتأثر بسمات فصل الصيف، والذي يكون بعض أيامه بها ارتفاع في درجات الحرارة.

أجواء خريفية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة القناو الأولى، أن الطقس على مدار الأسبوع الجاري سيشهد أجواء خريفية بامتياز، فضلا عن توافر فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مدار الأسبوع المقبل على مناطق متفرقة من الجمهورية، حيث تسقط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وتمتد لمناطق من القاهرة الكبرى، ولكنها أمطار خفيفة لن تؤثر على أي أنشطة يومية أو انتظام العملية التعليمية.

انخفاض درجة الحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة خلال فترة الليل ستشهد مزيدا من الانخفاض في درجات الحرارة، حيث تسجل الصغرى 21 و22 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى، ومن ثم يشعر المواطنون ببعض البرودة، مناشدة المواطنين بالقيادة بهدوء تام خلال فترات تكون الشبورة المائية، بجانب متابعة النشرات الجوية باستمرار خصوصا وأن فصل الخريف معروف بتقلباته الحادة والسريعة.