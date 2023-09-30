خريطة القوافل الطبية لـ«حياة كريمة» في قرى البحر الأحمر خلال شهر أكتوبر

أعلنت المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، عن خريطة انتشار القوافل الطبية في محافظة البحر الأحمر على مدار شهر أكتوبر المقبل، والمقرر أن تضم عددًا من التخصصات الطبية المختلفة، مما يسهم في توفير خدمة طبية شاملة مجانية للأهالي الأكثر احتياجا.

المحطة الأولى لقوافل حياة كريمة في أكتوبر

وتبدأ القوافل الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة، جولتها داخل قرى ومدن محافظة البحر الأحمر بداية من يوم الأربعاء المقبل، وتتواجد القوافل في قرية الزعفرانة التابعة لمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، وتستمر القافلة في تقديم خدماتها هناك لمدة يومين، بداية من الأربعاء الموافق 4 أكتوبر حتى الخميس الموافق 5 من نفس الشهر.

والمحطة الثانية للقوافل هي قرية الحمروين في مدينة القصير، جنوب المحافظة، وتمضي القوافل الطبية هناك يومين، بداية من يوم الجمعة 6 من أكتوبر حتى يوم السبت الموافق 7 من نفس الشهر.

آخر أيام قوافل حياة كريمة في أكتوبر

ومن القصير تتوجه قوافل حياة كريمة الطبية لمحطتها الثالثة في محافظة البحر الأحمر، إذ تتواجد في قريتين من القرى التابعة للإدارة الصحية في شلاتين، بدءًا من يوم الأحد 8 أكتوبر حتى يوم الاثنين 9 من نفس الشهر، ومنها تتوجه القوافل إلى مدينة حلايب، في أيام الثلاثاء 10 أكتوبر، والأربعاء 11 اكتوبر، وبالتحديد في قرية أبو رماد.

وتعود قوافل حياة كريمة مرة أخرى إلى شمال المحافظة في قرى مرسى علم، وذلك على مدار يومي 14 و15 أكتوبر، وتتواجد القوافل تحديدا في قرى حماطة والشيخ الشاذلي، وفي يومي 16 و17 أكتوبر.

وتنظم «حياة كريمة» قافلة طبية في مركز صحة الأسرة في مدينة مرسى علم، لتصل بعدها القوافل إلى محطتها النهائية، في قرية أم الحويطات التابعة لمدينة سفاجا وذلك في يومي 18 و19 أكتوبر المقبل.