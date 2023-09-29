تحالف العمل الأهلي يوزع 2000 شنطة غذائية في 3 مدن بالبحر الأحمر

يعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، على توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني وخلق مساحة من التنسيق فيما بينهم، ما يؤدي إلى أن تعم الفائدة على كل الأهالي الأكثر احتياجا في القرى الأكثر فقرا، بحيث يحصل كل مواطن محتاج على الخدمة بشكل منظم.

توزيع شنط مواد غذائية

وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، قامت مؤسسة «العربي» لتنمية المجتمع، بتوزيع شنط مواد غذائية على الأهالي الأكثر احتياجا في 3 مدن بمحافظة البحر الأحمر، انطلاقا من حرص المؤسسة على الارتقاء بحياة الأهالي والتخفيف عن كاهل تلك الأسر، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

توزيع 2000 شنطة في 3 مدن بمحافظة البحر الأحمر

ووصل عدد الشنط التي جرى توزيعها من مؤسسة «العربي» لتنمية المجتمع، عضو التحالف الوطني، إلى 2000 شنطة مواد غذائية، على الأسر والأهالي الأكثر احتياجا، وقامت المؤسسة بتوزيع الشنط في مدن القصير، رأس غارب، والغردقة.