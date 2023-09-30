آخر أخبار تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء.. اعرف موعد الانتهاء

كشفت مصادر حكومية عن آخر أخبار تخفيف الاحمال وانقطاع الكهرباء، وموقف خطة تخفيف الأحمال مع بدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024، المقرر بدايته اليوم السبت الموافق 30 سبتمبر، بحسب ما أعلنه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأمر الذي يتطلب توفير التيار الكهربائي في المدارس.

آخر أخبار تخفيف الاحمال وانقطاع الكهرباء

وأوضحت مصادر حكومية لـ«الوطن»، أنَّ موعد الانتهاء من خطة تخفيف الأحمال سيكون خلال أيام، والذي يحدث بشكل تجريبي، بحسب جداول قطع التيار بكل محافظة على حِدة.

آخر أخبار تخفيف الاحمال وانقطاع الكهرباء

ويعد أهم آخر أخبار تخفيف الاحمال وانقطاع الكهرباء، هو تخفيف الأحمال بمعدل يصل إلى 1600 ميجا وات، بعدما كانت تصل إلى 3000 ميجا وات، ثم 2500 ميجا وات، إذ شهدت الأعوام السابقة تخفيف الأحمال بداية من شهر أكتوبر، الذي يبدأ في الانخفاض درجات حرارة الطقس، وعودتها لمعدلاتها الطبيعية والبدء في إغلاق التكيفات لتعود معدلات الاحمال كما كانت.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من قبل أنَّ الحكومة اتخذت إجراءات لمواجهة التحديات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.

وتشمل هذه الإجراءات استيراد مزيد من الوقود «المازوت» وتنظيم العمل «أون لاين» لمدة يوم في الأسبوع خلال شهر أغسطس لبعض الجهات والوزارت الحكومية، ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأحمال الكهربائية في حال تجاوزت درجة الحرارة الـ35 درجة مئوية.

وأوضح مدبولي أنَّ تحدي المشكلة يكمن في ارتفاع درجات الحرارة الشمسية التي تصل إلى 44 درجة مئوية، وهذا يستدعي الحاجة المستمرة لتوفير الطاقة من مصادر مثل الغاز الطبيعي والمازوت.

وتابع رئيس الوزراء: «المواطن كان بيطلب يعرف الكهرباء هتقطع إمتى ليستعد، وطلبنا من وزارة الكهرباء تحديد التوقيتات على مستوى الجمهورية لتخفيف الأحمال ليكون كل مواطن على دراية بالفترة الزمنية التي ستنقطع فيها الكهرباء».