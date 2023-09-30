أخبار أمريكا.. «النواب» يفشل في إقرار مشروع تمديد تمويل الحكومة

شهدت الولايات المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، عدة أحداث كان من أهمها فشل «مجلس النواب» في إقرار مشروع القانون حول تمديد تمويل الحكومة حتى 31 أكتوبر المقبل.

وفشل مجلس النواب الأمريكي، في إقرار مشروع قانون تمديد تمويل الحكومة حتى 31 أكتوبر المقبل، بمعارضة 232 عضوا في المجلس، أي كل الديمقراطيين و21 من الجمهوريين، وأيد مشروع القانون 198 نائبا، كلهم من الحزب الجمهوري.

ونص مشروع القانون حول تمديد تمويل الحكومة حتى 31 أكتوبر المقبل، على تقليص نفقات الميزانية بشكل ملموس، وتعديل الإجراءات الخاصة بحماية الحدود الأمريكية وتشكيل لجنة لدراسة قضية الدين الحكومي الذي وصل إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزا الـ 33 تريليون دولار في منتصف سبتمبر.

البيت الأبيض: إجراءات التقشف المقترحة مدمرة

وفي وقت سابق، وصفت المتحدثة باسم الرئاسة «البيت الأبيض»، كارين جان بيير، إجراءات التقشف المقترحة، بتقليص نفقات الميزانية بنسبة 30%، بالمدمرة.

وكان «البيت الأبيض»، قال في وقت سابق، إن رئيس الإدارة الأمريكية جو بايدن كان سيستخدم حق «الفيتو» ضد التشريع في حال إقراره في الكونجرس.

واتهمت بيير، الجمهوريين بانتهاك وعودهم بشأن تحقيق صفقة بين الحزبين، مما يقود البلاد إلى الإغلاق الحكومي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

تعليق عمل أحد «مطارات لاجوارديا» بسبب أمطار نيويورك

بدورها، أعلنت حاكمة ولاية نيويورك، الديمقراطية، كاثي هوتشول، حالة الطوارئ في مدينة نيويورك بسبب الأمطار الغزيرة التي استمرت لعدة ساعات، مشيرة عبر موقع إكس «تويتر سابقا»، إلى حالة الطوارئ في مدينة نيويورك ولونج آيلاند ووادي هدسون.

ومساء أمس الأول الخميس، غمرت المياه بعض الشوارع، وتم تعليق عمل أحد «مطارات لاجوارديا» والعديد من خطوط المترو.

Major flooding in Brooklyn today. It’s crazy out here. Everyone stay home and be safe. #brooklynflooding pic.twitter.com/LGKK9BTwSV — shaone (@shaonedon) September 29, 2023

وأشارت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إلى هطول أمطار تعادل شهرًا واحدًا في بروكلين في 3 ساعات فقط.

وفي إطار سياسة الولايات المتحدة الخارجية، أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، محادثات مع نظيرته المكسيكية أليسيا بارسينا، في «واشنطن»، ركزت على الشق الاقتصادي.

وأشار بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك، إلى التعاون بين البلدين، على صنع أشباه الموصلات بهدف تقليص الارتهان التكنولوجي للصين وإعادة تنشيط شبكات الإمداد.

المكسيك: بلادنا وأمريكا ملتزمتان بتعزيز البنى التحتية الحدودية

وتعهدت «واشنطن» و«مكسيكو سيتي »، بتكثيف جهودهما لتعزيز تعاونهما الاقتصادي والأمني في مواجهة تدفق المهاجرين وتهريب المخدرات والأسلحة، فيما أكدت بارسينا أن البلدين ملتزمان، بتعزيز البنى التحتية الحدودية.

ومن المقرر أن يتوجه بلينكن، الخميس المقبل، ويرافقه وزيرا الأمن الداخلي اليخاندرو مايوركاس والعدل ميريك جارلاند، إلى المكسيك لمناقشة المسائل الأمنية، وسيلتقي الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية.

وكانت شرطة الحدود الأمريكية، سجلت محاولة عبور 1.8 مليون مهاجر على الحدود الجنوبية بين أكتوبر 2022 وأغسطس من العام الجاري.

وفي وقت سابق، قال مؤسس سبيس إكس، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، مالك موقع إكس «تويتر سابقا»، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إنه يؤيد الهجرة بشدة، مضيفا في فيديو نشره من «إيجل باس»، إن بلاده بحاجة إلى نظام هجرة قانوني موسع بشكل كبير.

وأوضح ماسك، إلى أن يجب السماح لأي شخص مجتهد وصادق بالدخول إلى البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، ناقش مستشار الأمن القومي الامريكي جيك سوليفان، خلال اتصال مع رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، الوساطة الأوروبية لخفض التوتر مع صربيا، معربا عن قلق «واشنطن» من التحركات العسكرية الصربية قرب حدود كوسوفو ، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

أمنيا، قالت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، مقرها البحرين، إن القوات البحرية المشتركة المكونة من 38 دولة، ملتزمة بالعمل على وقف جميع الأنشطة الإجرامية والإرهابية من خلال ضمان حرية الملاحة والعمل على ضبط الخارجين عن القانون، مشيرة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى ضبط حوالي 450 كيلوجرام من الهيروين والحشيش المخدرتين في بحر العرب، تقدر قيمتها بأكثر من 9.5 مليون دولار.