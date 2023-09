أخبار أمريكا.. «النواب» يفشل في إقرار مشروع تمديد تمويل الحكومة

شهدت الولايات المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، عدة أحداث كان من أهمها فشل «مجلس النواب» في إقرار مشروع القانون حول تمديد تمويل الحكومة حتى 31 أكتوبر المقبل.

وفشل مجلس النواب الأمريكي، في إقرار مشروع قانون تمديد تمويل الحكومة حتى 31 أكتوبر المقبل، بمعارضة 232 عضوا في المجلس، أي كل الديمقراطيين و21 من الجمهوريين، وأيد مشروع القانون 198 نائبا، كلهم من الحزب الجمهوري.

ونص مشروع القانون حول تمديد تمويل الحكومة حتى 31 أكتوبر المقبل، على تقليص نفقات الميزانية بشكل ملموس، وتعديل الإجراءات الخاصة بحماية الحدود الأمريكية وتشكيل لجنة لدراسة قضية الدين الحكومي الذي وصل إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزا الـ 33 تريليون دولار في منتصف سبتمبر.

وفي وقت سابق، وصفت المتحدثة باسم الرئاسة «البيت الأبيض»، كارين جان بيير، إجراءات التقشف المقترحة، بتقليص نفقات الميزانية بنسبة 30%، بالمدمرة.

وكان «البيت الأبيض»، قال في وقت سابق، إن رئيس الإدارة الأمريكية جو بايدن كان سيستخدم حق «الفيتو» ضد التشريع في حال إقراره في الكونجرس.

واتهمت بيير، الجمهوريين بانتهاك وعودهم بشأن تحقيق صفقة بين الحزبين، مما يقود البلاد إلى الإغلاق الحكومي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، أعلنت حاكمة ولاية نيويورك، الديمقراطية، كاثي هوتشول، حالة الطوارئ في مدينة نيويورك بسبب الأمطار الغزيرة التي استمرت لعدة ساعات، مشيرة عبر موقع إكس «تويتر سابقا»، إلى حالة الطوارئ في مدينة نيويورك ولونج آيلاند ووادي هدسون.

ومساء أمس الأول الخميس، غمرت المياه بعض الشوارع، وتم تعليق عمل أحد «مطارات لاجوارديا» والعديد من خطوط المترو.

Major flooding in Brooklyn today. It’s crazy out here. Everyone stay home and be safe. #brooklynflooding pic.twitter.com/LGKK9BTwSV