حشود من موظفي الكهرباء أمام الشهر العقاري لتحرير توكيلات ترشح الرئيس السيسي

احتشد آلاف العاملين بشركات توزيع وإنتاج ونقل الكهرباء بجميع محافظات الجمهورية، لليوم الخامس على التوالي، بالتوافد أمام مكاتب الشهر العقاري بالمدن والمراكز والأحياء والقرى الواقعة بنطاق محل إقامتهم لتحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية المقبلة.

حشد كبير من العاملين بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أمام مقر الشهر العقاري

وتوجه المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إلى مقر الشهر العقاري بمنية ومركز سندوب بمحافظة الدقهلية، لتحرير توكيل تأييد لترشح الرئيس السيسي، وسط حشد كبيرمن جميع القيادات والعاملين بالشركة، اللذين أكدوا جميعا دعمهم للرئيس السيسي، لاستكمال مسيرة النجاح والاستقرار والأمان.

استكمال مسيرة النجاح والاستقرار

كما شارك لفيف من العاملين وقيادات شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسام الدين عفيفي، في تحرير توكيلات بالشهر العقاري لدعم ترشح الرئيس السيسي، في الانتخابات الرئاسية، لاستكمال مسيرة النجاح والاستقرار التي تشهدها أرجاء البلاد.

وكان في مقدمة قيادات شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، التي حررت توكيلات، علاء الدين حسن كامل مسؤول النشاط الرياضى بالشركة وعضو مجلس إدارة نادي الكهرباء الذي قاد كتيبة الرياضيين بالشركة إلى مقر الشهر العقاري.