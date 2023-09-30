مسيرة بالسيارات لتأييد الرئيس السيسي أمام مكاتب توثيق جنوب البحر الأحمر

شهدت مكاتب توثيق الشهر العقاري بمدن البحر الأحمر توافد الآلاف من المواطنين لعمل توكيلات تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وشهدت الساحات أمام مكاتب توثيق حلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر «زفة سيارات» حاملين أعلام مصر وصورة الرئيس.

زفة سيارات في جنوب البحر الأحمر

وعبّر منصور سعيد من سكان جنوب البحر الأحمر، عن سعادة أهالي الجنوب بدعم الرئيس، حيث قاموا بعمل «زفة سيارات» في شوارع الجنوب، لتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية لاستكمال مشوار الإنجازات والمشروعات القومية التي شهدتها البلاد.

وأشار ناصر منصور من جنوب البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى فرحته وسعادة أهالي الجنوب بتحرير توكيلات تأييد الرئيس السيسي، الذي شهد عصره إنجازات كبيرة في جنوب البحر الأحمر، أهمها مشروعات الإسكان ومحطات تحلية المياه.

فروع توثيق الشهر العقاري بالبحر الأحمر

وكشف محمد عبد الله، مدير مكتب توثيق الشهر العقاري بالغردقة، أن اللجنة العليا للانتخابات حددت مقار مكاتب الشهر العقاري بالبحر الأحمر لعمل توكيلات لمرشحي الرئاسة في 7 مكاتب، 2 فرع في الغردقة وفرع في رأس غارب وسفاجا والقصير ومرسى علم والشلاتين.