شهادات بنك مصر.. اعرف سعر الفائدة ودورية صرف العائد

شهادات بنك مصر توفر فرصة كبيرة لمن يرغب في الاستثمار وتحقيق عائد مادي جيد ومضمون بعيدًا عن حيل النصابين، والذين يستغلون المواطنين ويستولون على أموالهم بزعم تحقيق عائد مادي كبير، لكن شهادات بنك مصر تحقق عائدا ماديا مجز ومضمون.

شهادت بنك مصر

وشهادات بنك مصر بالعملة المحلية، ويحصل من خلالها العميل على عائد شهري، وهي عبارة عن التالي:

شهادة ابن مصر 2

- العملة: الجنيه المصري.

- المدة: 3 سنوات.

- دورية صرف العائد: شهري.

- معدل العائد: السنة الأولى 22%، والسنة الثانية 18%، والسنة الثالثة 16%.

- فئة الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة القمة ضمن شهادت بنك مصر

وتشمل شهادات بنك مصر أيضًا شهادة القمة، وتتضمن الآتي:

- العملة: الجنيه المصري.

- المدة: 3 سنوات.

- دورية صرف العائد: شهري.

- معدل العائد: 19%.

- فئة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها

كما تتيح شهادات بنك مصر الشهادة الثلاثية، وهي كالتالي:

- العملة: الجنيه المصري.

- المدة: 3 سنوات.

- دورية صرف العائد: شهري.

- معدل العائد: عائد متغير يومياً.

الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها

كما توفر شهادات بنك مصر شهادات 5 سنوات، وهي عبارة عن:

- العملة: الجنيه المصري.

- المدة: 5 سنوات.

- دورية صرف العائد: شهري.

- معدل العائد: 12.25%.

فئة الشهادة 1200 جنيه ومضاعفاتها

كما توفر شهادات بنك مصر شهادة 1200 جنيه ومضاعفاتها، وهي عبارة عن:

شهادة 7 سنوات

- العملة: الجنيه المصري.

- المدة: 7 سنوات.

- دورية صرف العائد: شهري.

- معدل العائد: 12.75%.