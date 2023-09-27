شهادات بنك مصر.. احصل على أعلى عائد شهري

أعلن بنك مصر تفاصيل شهادات بنك مصر، وشهادات الادخار بعملة الجنيه المصري، وتبين من التفاصيل أن شهادات بنك مصر تختلف في المدة وقيمة العائد وفئة الشهادة، ويصل العائد في بعضها إلى 22%.

ويختار العملاء ما يناسب احتياجاتهم من شهادات بنك مصر بغرض ادخار أموالهم لتحقيق أكبر استفادة من الأرباح، لذا ترصد «الوطن» تفاصيل أبرز شهادات بنك مصر 2023 بعائد شهري.

ننشر شهادات بنك مصر 2023 بعائد شهري، وحسبما أعلنه بنك مصر عبر الموقع الرسمي الخاص بالبنك.

شهادة ابن مصر

- العملة: الجنيه المصري.

- المدة: 3 سنوات.

- دورية صرف العائد : شهري.

- معدل العائد: السنة الأولى 22%، والسنة الثانية 18%، والسنة الثالثة 16%.

- فئة الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها وهو الحد الأدنى في شهادات بنك مصر كلها .

شهادة القمة

- العملة: الجنيه المصري.

- المدة: 3 سنوات.

- دورية صرف العائد: شهري.

- معدل العائد: 19%.

- فئة الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

الشهادة الثلاثية

- العملة: الجنيه المصري.

- المدة: 3 سنوات.

- دورية صرف العائد: شهري.

- معدل العائد: عائد متغير يومياً.

- فئة الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها.

شهادات بنك مصر ذات 5 سنوات

- العملة: الجنيه المصري.

- المدة: 5 سنوات.

- دورية صرف العائد: شهري.

- معدل العائد: %12.25.

- فئة الشهادة: 1200 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة 7 سنوات

- العملة: الجنيه المصري.

- المدة: 7 سنوات.

- دورية صرف العائد: شهري.

- معدل العائد: 12.75%.

- فئة الشهادة: 750 جنيها ومضاعفاتها.