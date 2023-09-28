‎كل ما تريد معرفته عن أعلى شهادات بنك مصر.. دوريات صرف متنوعة

يوفر بنك مصر أنواعاً مختلفة من الشهادات بالعملة المحلية أو الأجنبية، لتناسب عدداً كبيراً من فئات المجتمع، سواء بدوريات صرف متنوعة، وأسعار عائد مرتفعة، ومدد مختلفة، وعائد ثابت أو متغير أو متدرج، لذا نرصد في السطور التالية أعلى شهادات بنك مصر.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر سبتمبر 2023، في الموقع الرسمي لبنك مصر، يمكن التعرف على أبرز شهادات بنك مصر بالعملة المحلية.

شهادة «ابن مصر»

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- عائد شهري بمعدل ثابت تنافسي يتناقص سنوياً خلال فترة الشهادة، السنة الأولى 22% والثانية 18% والثالثة 16%.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة «القمة»

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً.

- سعر العائد 19%.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة

شهادة الادخار مدة 5 سنوات

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة 5 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري والعائد 12.25%، 1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي، والعائد 12.50%.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً / سنوياً.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

شهادة الادخار مدة 7 سنوات

- ومن شهادات بنك مصر، شهادة الادخار مدة سبع سنوات التي تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة 7 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 750 جنيهاً ومضاعفاتها.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً.

- سعر العائد 12.75%.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.