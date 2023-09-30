«نُونة» و«حَبة حَبة» .. كلمات عامية أصلها مصري قديم

سلط قطاع المتاحف التابع لوزارة السياحة والآثار الضوء على اللغة المصرية القديمة، لافتاً إلى مدى تطابق بعض الكلمات في اللغة العربية والعامية مع اللغة الهيروغليفية سواء في النطق والمعني، ووجود العديد من الكلمات تعود إلى عمق التاريخ، فجذور اللغة دونها المصريون القدماء في القرن الـ33 قبل الميلاد أي قبل عهد الأسرة الأولي بقرنين.

كلمات عامية تتشابه مع اللغة المصرية القديمة

وأشار قطاع المتاحف إلى عدد من الكلمات التي تتشابه مع اللغة المصرية القديمة منها كلمة «عا» التي كان يحفز بها المصري القديم حماره أثناء السير، هي ذاتها لفظة «حا» التي يرددها الفلاح المعاصر، لكنها تحورت بإبدال العين بـ الحاء، وكلمة «تاتة» التي تعني خطوة خطوة، وتُقال للأطفال الصغار عند محاولات التدرب على السير، وكذلك كلمة «نُنة»، التي تعني طفل صغير، أما «كركر» التي يشار بها إلى الشخص الذي يفرط في الضحك، وتعني بالمصرية القديمة «يضحك».

وفي الريف المصري، يقول المصريون أثناء صنع الخبز، ونموذج إنهم «يُبططون» العجين، وكلمة «بطط» معناها يسحق الشيء في لغة الأجداد، ونفس الشيء ينطبق على كلمة «مكحكح» التي يشار بها إلى الشخص المسن، وكلمة «كحكح» تعني عند الأجداد، رجل وصل إلى مرحلة الشيب.

اللغة المصرية القديمة

وعندما يريد أحدهم أن تتمهل في فعل شيء يقول لك «حَبة حَبة»، ويحمل هذا التعبير ذات المعنى عن المصريين القدماء، وكذلك كلمة «بح» التي تُعني «انتهى»، وهو الأمر ذاته مع كلمة «مأهور» التي تحمل معنى الحزن والقهر، ونجد كلمة «ست» بمعنى سيدة، وكلمة «فط» بمعني يقفز، و«مأأ» وتعني يقرأ الشيء بدقة، و«هم هم» بمعنى يأكل وكلمة صهد تعني نار.