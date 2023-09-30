شهادات البنك الأهلي المصري.. أرباح شهرية وفائدة تصل إلى 22% سنويا

وفرّت شهادات البنك الأهلي فرصة كبيرة للاستثمار داخل كيان مالي كبير ومضمون، يحقق عائدا جيدا وربحا كبيرا للمواطنين الراغبين في شراء شهادات الادخار بالعملة المحلية، ويبدأ شراء شهادات البنك الأهلي من 500 جنيه كحد أدنى.

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي

وتستعرض «الوطن» تفاصيل أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي، وفقًا للموقع الرسمي للبنك، وهي كالتالي:

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

- سعر العائد على شهادة الادخار: 19% شهري.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

- سعر العائد على الشهادة: 22% في السنة الأولى، و18% السنة الثانية، و16% السنة الثالثة.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- سعر العائد على الشهادة: 19.5% ربع سنوي.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- سعر العائد على الشهادة: 12.25% شهري.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة أمان المصريين

- سعر العائد على الشهادة: 13% من شهادات البنك الأهلي

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء شهادات البنك الأهلي المصري : 500 جنيه ومضاعفاتها وبحد أقصى يصل إلى 2500 جنيه.