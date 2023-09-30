مدبولي: مخطط لإنشاء 38 مدينة ذكية لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن شبكة القطارات -المرفق المهم جدا- يعي الجميع ما كان يعانيه، لذلك كان لا بد من ضخ استثمارات حقيقية لكي يكون لدينا خدمة محترمة للنقل الجماعي، وأصبح شكل المحطات تليق بالمواطن، بجانب إدخال منظومات جديدة.

أضاف رئيس مجلس الوزراء في كلمته بمؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، أن مترو الأنفاق كان خطان فقط، والآن اكتمل الخط الثالث، ونعمل في الخط الرابع، بجانب القطار الكهرباء الخفيف والمونوريل والقطار الكهربائي السريع الذي يعمل اليوم ومعه شبكة أتوبيسات متطورة، سواء تعمل بالكهرباء أو الغاز.

وشرح «مدبولي» أن المخطط الخاص بالتنمية أكد أنه لا بديل لمصر سوى إنشاء مدن جديدة من أجل استيعاب الزيادة السكانية الكبيرة الموجودة وحدد أماكن هذه المدن، وبناء عليهجرى إنشاء مدن الجيل الرابع أو المدن الذكية، وكل مدينة جديدة لها هدف داخل المخطط لتعمير الساحل الشمالي والدلتا الصعيد والبحر الأحمر، والمخطط شمل 38 مدينة ذكية، وجار العمل على 24 مدينة حاليا.