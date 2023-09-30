مدبولي: إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» هذا العام

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» سيجرى تطبيقها خلال العام الجاري، التي تشمل 52 مركزًا في 1683 قرية بتوابعها.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه بمؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، أن الدولة المصرية عملت على تهيئة مناخ الاستثمار بصورة غير مسبوقة من خلال قوانين وتشريعات وتبسيط إجراءات والحوافز وتعزيز المنافسة وإطلاق إصلاحات خصوصا لقطاع الصناعة، وفي إطار التشريعات تم عمل 14 قانونًا جديدًا جميعها من أجل تحفيز وتحسين مناخ الاستثمار والإطار المؤسسي، هذا بجانب البنية الأساسية ووحدة حل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء، والتي تلقت الفترة الماضية على مدار عام ونصف 2650 وحدة وبتت في 2100 منهم، وجاري العمل على إنهاء العدد المتبقي.

وشرح «مدبولي» أنه يجري تبسيط الإجراءات للمستثمرين بشكل كبير، فاليوم تم وضع 20 يوما من أجل إصدار الرخصة الصناعية وتصريح بدء مزاولة النشاط، وتبسيط الإجراءات ودمج الموافقات مع بعضها البعض وميكنة الإجراءات الخاصة بالإقرارات الضريبية ومنظومة التقاضي عن بعد بالمحاكم الاقتصادية، وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات والتوسع بمنح الرخصة الذهبية، وهناك 24 شركة أخذت الرخصة منها 15 بدأت عملية الإنشاء والتشغيل لمشروعاتها.