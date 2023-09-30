انطلاق ماراثون رياضي في الشيخ زويد بحضور وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، شارة ماراثون رياضي بطريق الشلاق بالشيخ زويد.

الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة

جاء الماراثون ضمن الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، وبمشاركة مئات الشباب والفتيات من أبناء شمال سيناء، وتنوع ما بين سباق للدراجات لمسافة 5 كيلومترات، بمشاركة 150 دراجة هوائية، و50 دراجة نارية «بايكرز»، و50 إسكيت.

وقام بتنظيم الماراثون الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية، ومديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للدراجات والاتحاد المصري للدراجات النارية.

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، تلك الذكرى العزيزة على قلوب المصريين جميعا التي استعادت فيها مصر الأرض والعزة والكرامة.

كما ثمن الوزير حرص الشباب المصري على المشاركة في احتفالات أكتوبر المجيدة، والتي يتم تنظيمها من مختلف مؤسسات الدولة، لافتاً إلى الإقبال الكبير من أبناء شمال سيناء على المشاركة في المهرجان الرياضي اليوم، وكذا مختلف الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الوزارة بالمحافظة.

فيما أشاد محافظ شمال سيناء بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة، لتطوير البنية التحتية الرياضية بشمال سيناء.

وحرص الدولة على تطوير البنية التحتية بمراكز شباب وأندية شمال سيناء، علاوة على تكثيف البرامج الشبابية والرياضية المقدمة لأبناء سيناء على مدار العام.