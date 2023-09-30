يوسف منصور: المياه الغازية واللبن يدمران الصحة.. وخبيرة تغذية ترد

الاعتماد على نظام غذائي صحي، كان بوابة الفنان يوسف منصور، للحفاظ على رشاقته، وصحته إذ يظهر دائما في مظهر وعُمر أصغر من عمره الفعلي، معتمدًا على عدة عناصر غذائية صحية، متجنبًا المياة الغازية واللبن، للظهور بأفضل صحة، وقوام رشيق.

يوسف منصور: المياه الغازية فيها مياة نار واللبن مش للبشر

وفي لقاء مع الإعلامية إيمان أبو طالب ببرنامج «بالخط العريض» على شاشة تليفزيون الحياة، أمس الجمعة، كشف الفنان يوسف منصور عن نظامه الغذائي الذي ساعده في الحفاظ على صحته، والظهور بهذا المظهر الذي يبدو أقل من عمره الفعلي.

وأكد يوسف منصور خلال حواره، أن سر حفاظه على صحته هو طريقة الأكل، واتباع الأنظمة الغذائية، قائلًا: «في ناس متعرفش الأكل بيدمر الجسم أد إيه».

وأكد أنه يعتمد في طعامه على الأسماك والخضروات، ويبتعد تمامًا عن تناول اللحوم والألبان والجبن لأنها تدمر الصحة، مشيرًا إلى أنه لا يأكل اللحوم الحمراء، بل يعتمد في نظامه على أكل الخضروات والأسماك، والخبز بكميات محدودة.

يوسف منصور: «اللبن مش للبشر»

ولم يبعد يوسف منصور فقط عن اللحوم فقط، بل الألبان والجبن أيضًا، لأنها مدمرة للصحة بحسب حديث، قائلًا: «اللبن غير مخصص للبشر ولكنه لأبناء البقرة، واللحوم تعيش في الجسم 4 أيام والأسماك 4 ساعات، ومن هنا يكون امتصاصها أسرع».

يوسف منصور: المياه الغازية فيها «مياه نار»

وحذر الفنان يوسف منصور من تناول المشروبات الغازية، إذ تدمر الجسم، بحسب حديثه مع الإعلامية إيمان أبو طالب، مؤكدًا أنه يبتعد تمامًا عن تناول المياه الغازية لأنها تحتوى على «مياه نار» وسم فئران «زرنيخ» بحسب حديثه، فضلًا عن 14 ملعقة سكر في الكوب الواحد.

وأضاف: «زمان كان الناس بيقدموا للي بيزورهم في البيت عرقسوس وبرتقال وكركديه وليمون، دلوقتي إحنا قلبناها لمياه غازية، والمياه الغازية فيها مية نار، وسم فئران اللي هو الزرنيخ، عشان الإدمان، تلاقي الناس دلوقتي تقولك مقدرش أكل غير بيها، بالإضافة للصبغة، ومواد بترولية، و14 معلقة في الزجاجة الواحدة».

يوسف منصور: «بستخدم مكبر الصوت عند التعامل مع الموبايل»

وأشار الفنان يوسف منصور في النهاية، إلى أنه يستخدم مكبر الصوت عند التعامل مع الموبايل، منعًا للإصابة بالأمراض السرطانية.

طبيبة تعلق على كلام يوسف منصور

من جانبها علقت سارة مجدي، استشاري التغذية العلاجية، مؤكدة أنه بالفعل الأسماك هي الأفضل للجسم عن اللحوم، إذ تُمتص بشكل أسرع من اللحوم التي تبقى في الجسم 4 أيام.

وعن احتواء المياه الغازية على مياه نار، والزرنيخ، نفت الأمر لـ«هُن» مؤكدة أنها بالفعل خطيرة بسبب السكريات والصودا المسببة لهشاشة العظام، إلا أنه من الصعب أن تحتوي على مياة نار، أو الزرنيخ، لأنه مادة مسممة تسبب الوفاة على الفور، معقبة: «مسمعناش عن مات بسبب شرب المياه الغازية»

من هو يوسف منصور

ويوسف منصور، هو ممثل وبطل مصري في رياضة الكونج فو، ولد في القاهرة في عام 1966، وهاجر إلى الولايات المتحدة اﻷمريكية مع أسرته وهو التاسعة من عمره، ليستقر به المقام في البداية في نيوجيرسي، ثم درس علم النفس في الجامعة، كما تدرب على لعبة الكونج فو في الصين وأمريكا، ودخل المجال الفني بالصدفة حين قابل المخرج ابراهيم عفيفي، وعرض عليه للمشاركة للمرة اﻷولى من خلال فيلم (العجوز والبلطجي).

واشتهر يوسف منصور خلال تسعينيات القرن العشرين بأفلامه التي اعتمدت على الفنون القتالية، منها (قبضة الهلالي، لا يا عنف دعوة للحب، الشرس).

وفي عام 2001 قدم آخر أفلامه (بدر) والذي قام بتأليفه وإنتاجه وإخراجه.