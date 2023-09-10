الطفل السكندري يوسف منصور يفوز بجائزة الدولة في مجال الإبداع والابتكار

روى الطفل يوسف أحمد منصور، الحاصل على جائزة الدولة للمبدع الصغير في مجال الإبداع والابتكار فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية، لـ«الوطن»، أن فكرة مشروعه الذي شارك به في مسابقة المبدع الصغير جاءته بسبب أزمة كورونا أولًا ثم اتجاه الدولة للتحول الرقمي، ومشروعه عبارة عن تطبيق إلكتروني يتم من خلاله دخول الطلبة ويتيح للمدرس حصر المتواجدين في التدريب أو وقت التدريس وهو يساعد على عدم الاختلاط وكذلك تسهيل تلقى المادة العلمية من أي مكان يتواجد فيه الطالب.

يوسف: سأعمل على تطوير الفكرة

ويضيف يوسف الطالب بالصف الثالث الإعدادي: تعرفت على المسابقة من خلال صفحة مسابقة المبدع الصغير ودخلت إلى الموقع وسجلت بياناتى ورفعت فيديو يشرح فكرة التطبيق الذى ابتكرته وتم تصعيدي للأدوار النهائية بالقاهرة، وكنت سعيدا جداً بالمشاركة وزادت سعادتي حين تم إعلان فوزى بالمركز الأول في مجال الإبداع والابتكار فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية، وأشكر القائمين على المسابقة لإتاحتهم مثل هذه الفرصة لنا والتى أعطتنا دعماً كبيراً وتشجيعاً للاستمرار في التطوير والتقدم في هذا المجال.

الحاصل على جائزة الدولة للمبدع الصغير: الفضل للتعلم الذكي

ويشير يوسف إلى أن إدارة التعلم الذكي بوزارة التربية والتعليم ومدربتي الدكتورة شيرين مجدى لهم الفضل في تطور أدائى في مجال التطبيقات والمواقع الإلكترونية وأنصح زملائى العمل على أنفسهم والإتجاة الي عالم الإلكترونيات والتكنولوجيا حيث تتجه الدولة الي التحول الرقمى ويجب علينا أن نواكب التطور التكنولوجي والتقدم العلمي والدولة توفر فرصاً كثيرة للتعلم دون أى مقابل.