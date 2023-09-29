يوسف منصور: دخلت الفن بالصدفة.. وتعلمت الإخراج من خلال الممارسة

أكد الفنان القدير الفنان يوسف منصور، أنه عمل في مجال الإخراج لتصوير أفلام أكشن بشكل مختلف عما كان سائدا، مشيرًا إلى أنه تعلم الإخراج من خلال التجارب، والممارسة وليس الدراسة.

«الرجل الشرس» مأخوذ من فيلم أمريكي

وأضاف يوسف منصور خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب، في برنامجها «بالخط العريض» بقناة الحياة، أن فيلم الرجل الشرس مأخوذ من فيلم أمريكي، موضحا أنه اختلف مع مخرج قبضة الهلالي بسبب حذف مشاهد من الفيلم.

وأوضح الفنان يوسف منصور خلال اللقاء أن الفنان فريد شوقي كان طيب القلب وملك الترسو مضيفا أن سوزان تميم كانت البطلة الحقيقية لفيلم بدر ولكنها سافرت.

قال الفنان يوسف منصور: أول فيلم قمت بتمثيله كان دوري فيه أخرس وهو فيلم العجوز والبلطجي بسبب صعوبة اللغة العربية حيث كنت أعيش في أمريكا منذ طفولتي وحتى سن 34 عاما.

وتابع منصور: «ليس عندي موهبة التمثيل ودخلت الفن بالصدفة من خلال المخرج إبراهيم عفيفي حيث التقيته على المقهى وتعرفنا على بعض ورشحني لأداء دور صغير في فيلم العجوز والبلطجي».

وأضاف منصور: أقنعت أحمد رمزي بتمثيل فيلم قط الصحراء بعد اعتزاله التمثيل مدة استمرت 20 عاما، وكنت أخشى توجيه رمزي في أول أيام التصوير إلا أنني فوجئت به يقول لي «خدامك»