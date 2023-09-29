يوسف منصور: ألقوني في القمامة عند ولادتي.. وتعرضت للتنمر لنحافتي

أكد الفنان القدير يوسف منصور، أن مفهوم «كونغ فو» في مصر، مشوه ويحتاج إلى تصحيح، مشيرا إلى أن كونغ فو يعتمد على التحكم في الشهوات والغرائز.

إلقاؤه في القمامة عند ولادته

وقال يوسف منصور خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: «كنت أتعرض للتنمر من زملائي في المرحلة الابتدائية بسبب نحافتي، وحدثت مشكلة في ولادتي، وحاول الطبيب إنقاذ الأم، وتخيلوا أنني توفيت في أثناء الولادة، فألقوني في القمامة، ثم أرادوا أن يعرفوا سبب وفاتي فأخرجوني من القمامة وفوجئوا أنني حي، وهذا الأمر سبب لي مشكلة جسمانية كبيرة ونحافة شديدة، لدرجة أن أول عضلة ظهرت في جسمي كان عمري 14 عاما وقتها».

وأضاف منصور: «تعرضت للتنمر والإهانة من زملائي بسبب ضعف جسمي دفعني لتعلم كونغ فو»، موضحا أن اللعبة تعتمد على القوة الكامنة بالشخص.

وأفاد الفنان القدير الفنان يوسف منصور أن طريقة الطعام هي سر شبابه المتجدد، لافتا إلى أن اللبن غير مخصص للبشر ولكن لأبناء البقرة، كما أن اللحوم تعيش في الجسم 4 أيام والأسماك 4 ساعات، ومن هنا يكون امتصاصها أسرع.

طريقة تناوله للطعام

وأشار إلى أنه يعتمد في طريقة طعامه على الأسماك والخضروات ويبتعد تماما عن تناول اللحوم والألبان والجبن لأنها مدمرة للصحة كما أنه يستخدم مكبر الصوت مع المحمول منعا للتعرض للخلايا السرطانية.