يوسف منصور ونيللي.. 3 أعمال فنية وقصة حب لم تكتمل

عدد من الأعمال الفنية جمعت يوسف منصور والفنانة نيللي، سواء كانت على خشبة المسرح أو على شاشة السينما، الأمر الذي فتح بابًا للشائعات بشأن قصة حب جمعتهما سويًا، الأمر الذي لم تعلن عنه «نيللي» صراحة خلال أحاديثها الصحفية في فترة التسعينيات من القرن الماضي.

وعاد يوسف منصور، للحديث عن وجود قصة حب جمعته والفنانة نيللي، خلال لقاء تليفزيوني في برنامج بـ«الخط العريض»، وذلك على شاشة قناة «الحياة»، وتأكيده أنه عاش معها واحدة من أجمل قصص الحب الجميلة «من أجمل وأحلى أيام حياتي».

يوسف منصور عن نيللي: أجمل أيام حياتي

ووصفها يوسف منصور، بأنّها من أجمل الفنانات اللاتي قابلهنّ في حياته «نيللي فنانة لطيفة وأجمل إنسانة قابلتها وعمرها ما زعلت حد»، مشيرًا إلى أنَّ قصة حبهما لم تكتمل بسببه «كنت مشغول بحاجات تانية ومقدرتش أفهم الشخص اللي قدامي».

أول لقاء في «سوق الحلاوة» عام 1993

وكان بداية اللقاء الفني بين يوسف منصور ونيللي من خلال مسرحية «سوق الحلاوة» عام 1990 من إخراج السيد راضي، تأليف أحمد هيكل، بطولة عبدالمنعم مدبولي، ميمي جمال.

وعام 1993 جمعهما فيلم «ميكانيكا» سيناريو وحوار محمد الباسوسي، إخراج إسماعيل جمال، بطولة ليلى فوزي، عبدالعزيز مخيون، محمد أبو داود، عائشة الكيلاني.

آخر تعاون في «قط الصحراء» عام 1995

وكان آخر تعاون بين نيللي ويوسف منصور عام 1995 من خلال فيلم «قط الصحراء» تأليف وإخراج يوسف منصور، بطولة أحمد رمزي والذي كان بمثابة عودة للسينما بعد غياب أكثر من 15 عامًا.