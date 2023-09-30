مصر على خطى إنشاء أول محطة نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجا وات

في 19 نوفمبر 2015 وقعت مصر اتفاقية إطارية مع روسيا لإنشاء محطة الضبعة النووية لبناء 4 مفاعلات قوى نووية في مدينة الضبعة المصرية بقدرة إجمالية 4800 ميجا وات من خلال آلية تمويل متفق عليها مع الجانب الروسي، وفقًا لتقرير أعدته وزارة الكهرباء.

لم تقتصر الرؤية النووية المصرية على إنشاء محطات قوى نووية فقط، بل امتدت لتشمل المحاور التالية:

رؤية الطاقة النووية المصرية

1- التحول من الفكر البحثي إلى الإنتاج الصناعي من خلال ما يلي:

- تعظيم الاستفادة من الخامات المصرية مثل الرمال السوداء.

- إنتاج النظائر المشعة.

2- تطوير وتحديث المسات النووية والإشعاعية هيئة الطاقة الذرية:

من أجل تحقيق الاستفادة القصوى وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ومن أمثلة تلك المنشآت ما يلي:-

- مفاعل مصر البحثي النووي الأول (1-ETRR).

- مفاعل مصر البحثي الثاني (2-ETRR)

- السيكلترون.

- وحدة إنتاج النظائر المشعة (RPF).

- وحدتي التشعيع الحامي بموقفي مدينة نصر والاسكندرية.

- محطة معالجة النفايات المشعة السائلة.

- المعجل الإلكتروني.