أمين «حماة الوطن» بكفر الشيخ: مشروع الرمال السوداء يغير وجه الحياة بالمنطقة 

قال الدكتور محمد الأجرود، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة كفرالشيخ، إن مبادرة حياة كريمة لا تعني تجديد مسكن أو مرفق ولكن تعني حياة كاملة بداية من المرافق الأساسية والبنية التحتية وانتهاء بتشطيب المنزل وتأسيسه ثم المدرسة والوحدة الصحية ومركز الشباب ودور العبادة.

وأضاف «الأجرود»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هذا الأمر أدى إلى تغيير الحياة؛ فالغاز الطبيعي وصل للأهالي في النجوع والقرى بمطوبس والقادم أفضل.

وتابع: «الناحية الأكثر التي أسعدتني شخصيا، أنه من 25 سنة كانت ليا كتابات عن الرمال السوداء، فلم يلتفت لها أحد إلا الرئيس السيسي، حين افتتح مصنع الرمال السوداء الضخم الذي سيترتب عليه صناعات أخرى سوف تغير وجه المنطقة كاملة».