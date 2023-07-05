رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أمين «حماة الوطن» بكفر الشيخ: مشروع الرمال السوداء يغير وجه الحياة بالمنطقة 

كتب:

محمد عزالدين
10:13 م | الأربعاء 05 يوليو 2023
الدكتور محمد الأجرود

الدكتور محمد الأجرود

قال الدكتور محمد الأجرود، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة كفرالشيخ، إن مبادرة حياة كريمة لا تعني تجديد مسكن أو مرفق ولكن تعني حياة كاملة بداية من المرافق الأساسية والبنية التحتية وانتهاء بتشطيب المنزل وتأسيسه ثم المدرسة والوحدة الصحية ومركز الشباب ودور العبادة.

وأضاف «الأجرود»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هذا الأمر أدى إلى تغيير الحياة؛ فالغاز الطبيعي وصل للأهالي في النجوع والقرى بمطوبس والقادم أفضل.

وتابع: «الناحية الأكثر التي أسعدتني شخصيا، أنه من 25 سنة كانت ليا كتابات عن الرمال السوداء، فلم يلتفت لها أحد إلا الرئيس السيسي، حين افتتح مصنع الرمال السوداء الضخم الذي سيترتب عليه صناعات أخرى سوف تغير وجه المنطقة كاملة».

اقرأ المزيد:

الإعلامي أحمد المسلماني عبر قناة الحياة: مجمع «الرمال السوداء» مشروع لصناعة الأمل

مدير مشروع مصانع الرمال السوداء: نسعى لتكون البرلس أكبر منطقة عالمية للصناعات الكبرى

عضو اللجنة العلمية بمصنع الرمال السوداء: لدينا القدرة على إنتاج كل أنواع التيتانيوم

عضو اللجنة العلمية بـ«الرمال السوداء»: نخدم 49 صناعة أهمها السيراميك والبورسلين

خبيرة طاقة: مشروع الرمال السوداء يطهر السواحل المصرية من المواد المشعة

«معلومات الوزراء»: احتياطي مصر من الرمال السوداء يُقدر بـ1.3 مليار متر مكعب
بقلم محمد عزالدين