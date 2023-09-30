موكب سيارات بالمنصورة لتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة (صور)

شهدت شوارع المنصورة انطلاق موكب سيارات تحمل صور الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما حمل المواطنون الأعلام وصور الرئيس مؤكدين دعمهم له في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة الإنجازات، حيث احتشد آلاف المواطنين لدعم وتأييد الرئيس لليوم السادس على التوالي أمام مكاتب التوثيق والشهر العقاري بالدقهلية.

الرئيس السيسي غير نظرة العالم لمصر

وقال علي عبد الرحمن، موظف بجامعة المنصورة، نحن ندعم الرئيس السيسي بكل ما نملك، ونقول له «انزل يا ريس وراك رجالة»، لاستكمال مسيرة الإنجازات والمجهودات.

وأضاف، جميعنا شهود على الإنجازات التي قام بها الرئيس من شبكة طرق ضخمة تضاهي أحدث ما نراه في دول العالم المتقدمة، ومبادرة حياة كريمة التي تعد من أبرز وأهم الإنجازات التي أسسها الرئيس، وكذلك مبادرة قادرون باختلاف لدعم ذوي الهمم، مضيفًا «الرئيس غير نظرة العالم لمصر وأصبحت الدول تحترم مصر وتهابها».

نعرف قيمة الرئيس ونقدر ما قام به لمصر

في السياق ذاته، قالت ثريا ماجد، موظفة في إحدى المستشفيات الخاصة، نزلت بكامل إرادتي لأننا نعرف قيمة هذا الرجل المخلص لوطنه ونقدر ما قام به، مضيفة أن الشعب المصري لم يرَ رئيس جمهورية مثله، فالجميع يرى فيه الوالد والأخ والصديق وليس الرئيس فقط، مضيفة أن هذا أمرًا طبيعيًا خاصة أن الرئيس يشعر بالمواطن البسيط قبل الغني، ولن ننسى كلماته وهو يقول أنا واحد منكم أنا منكم.

شهد مكتب التوثيق العقاري في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، لليوم السادس، إقبالًا كبيرًا من المواطنين لتحرير توكيلات تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط تشديدات أمنية مكثفة من مديرية أمن الدقهلية التي دفعت بعدد من سيارات الشرطة والمرور لتأمين وتنظيم المواطنين في محيط المكان.

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