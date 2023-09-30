مدير معهد بحوث الأراضي السابق: الرئيس السيسي يقود نهضة زراعية غير مسبوقة

أشاد الدكتور علي إسماعيل، مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة الأسبق، بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ملف المياه والمشروعات الزراعية.

وقال «إسماعيل»، إن المشروعات الزراعية شريان التنمية، وخطوات مهمة على طريق تعزيز الأمن الغذائي المصري، في ظل ما يشهده العالم من صراعات.

تحديات عديدة تواجه القطاع الزراعي المصري

وأضاف «إسماعيل»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أن هناك تحديات عديدة يواجهها القطاع الزراعي المصري، إلا أن الحكومة قامت بتنفيذ عدة مشاريع، حيث تطمح الدولة المصرية إلى تعزيز أداء القطاع الزراعى، وخلق فرص عمل للخريجين الشباب من خلال التوسع فى الأراضى المزروعة عبر استصلاح مناطق جديدة فى الصحراء لتلبية الاحتياجات الغذائية لعدد متزايد من السكان.

الرئيس السيسي يقود نهضة زراعية غير مسبوقة

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يقود نهضة زراعية غير مسبوقة خلال العشرة سنوات الماضية وأن المشروعات العملاقة التى أطلقها الرئيس وكذلك الإجراءات الاستباقية التى تبناها ساهمت فى تعزيز الأمن الغذائي المصري، كما مكنت الدولة من مواجه التغيرات المناخية ونقص سلاسل الإمداد والتوريد بسبب الازمة.