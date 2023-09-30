رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الأوقاف»: انعقاد مجلس «الحديث العشرين» بمسجد الإمام الحسين غدا

كتب:

رؤى ممدوح
02:03 م | السبت 30 سبتمبر 2023
وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، انعقاد مجلس الحديث العشرين، بمسجد الإمام الحسين، بالقاهرة، غدا عقب صلاة العصر مباشرة، لاستكمال قراءة وشرح كتاب «الموطأ»، يأتي ذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير وأهمية فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة.

عقد المجالس العلمية

وتواصل وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عقد المجالس العلمية، إذ يعقد مجلس الحديث العشرون لاستكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب: «الموطأ» للإمام مالك بن أنس (رحمه الله)، بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، وهم:

1- الدكتور صبحي ربيع أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر.

2- الدكتور أسامة إبراهيم محمد السيد أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر.

3- الدكتور محمد عبدالفتاح الدسوقي أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر.

أضافت أنه سيجري منح شهادة سماع للمواظبين على حضور المجلس من الأئمة والواعظات من واقع تسجيل أسماء الحاضرين الراغبين في الحصول على شهادة سماع.

اقرأ المزيد:

محافظ أسيوط يكرم الأئمة في احتفالات المولد النبوي الشريف

«الأوقاف» تستعرض إنجازاتها لتحسين أحوال الأئمة: مليار جنيه سنويا

وزير الأوقاف: إطلاق اسم الشيخ الشعراوي على الدفعة الجديدة من الأئمة

كلية الضباط الاحتياط تخرج الدفعة الأولى من الأئمة المرشحين للعمل بالأوقاف

وكيل «أوقاف السويس» يوجه الأئمة بتكثيف الأنشطة الدعوية والالتزام بالزي الأزهري

موضوع خطبة الجمعة اليوم.. الأئمة يتحدثون عن حال النبي مع ربه

وزير الأوقاف يعلن أفضل 6 مديريات أداء في مقارئ الأئمة

رابط نتيجة الاختبار التحريري لمسابقة الأئمة بـ«الأوقاف»

«السديس» يزور المسجد النبوي غداً للاطمئنان على شؤون الأئمة والمؤذنين

«الأوقاف» تبدأ توزيع 6620 زيا أزهريا جديدا على الأئمة الاثنين المقبل