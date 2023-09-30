«الأوقاف»: انعقاد مجلس «الحديث العشرين» بمسجد الإمام الحسين غدا

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، انعقاد مجلس الحديث العشرين، بمسجد الإمام الحسين، بالقاهرة، غدا عقب صلاة العصر مباشرة، لاستكمال قراءة وشرح كتاب «الموطأ»، يأتي ذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير وأهمية فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة.

عقد المجالس العلمية

وتواصل وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عقد المجالس العلمية، إذ يعقد مجلس الحديث العشرون لاستكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب: «الموطأ» للإمام مالك بن أنس (رحمه الله)، بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، وهم:

1- الدكتور صبحي ربيع أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر.

2- الدكتور أسامة إبراهيم محمد السيد أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر.

3- الدكتور محمد عبدالفتاح الدسوقي أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر.

أضافت أنه سيجري منح شهادة سماع للمواظبين على حضور المجلس من الأئمة والواعظات من واقع تسجيل أسماء الحاضرين الراغبين في الحصول على شهادة سماع.