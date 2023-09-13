وكيل «أوقاف السويس» يوجه الأئمة بتكثيف الأنشطة الدعوية والالتزام بالزي الأزهري

قال الدكتور ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة السويس، إن تكثيف الأنشطة الدعوية والدينية داخل مساجد المحافظة من الواجبات المهمة التي تضعها المديرية في مقدمة مهامها حتى تؤدي المساجد دورها المجتمعي.

جاء ذلك خلال اجتماع ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس بمديري الإدارات الفرعية، بحضور محمد فتحي مسلم، مدير الدعوة وإبراهيم عبدالله راغب مدير شؤون الإدارات لمتابعة سير العمل.

مضاعفة الأنشطة الدعوية

ووجّه وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، بضرورة مضاعفة الجهد في كل الأنشطة الدعوية، وضرورة المتابعة للأنشطة الدعوية المختلفة والبذل والعطاء مثل الدروس والقوافل والنشاط الصيفي والمقارئ وغيرها، مؤكدا أن ذلك واجب ديني ووطني، وأن تكثيف المرور ورصد أي مخالفات أو تقصير ضرورة ليكتمل دور المسجد المجتمعي.

اختراق المساجد إهمال وظيفي وخيانة للوطن

وشدد الشيخ ماجد راضي: «اختراق المساجد بأي شكل يعد إهمالا في الواجب الوظيفي وخيانة للوطن، ولا بد من التنبيه على الأئمة الالتزام بالزي الأزهري داخل المساجد، فهو شرف الإمام وكرامته، ومن الضروري التزام الأئمة والخطباء بتعليمات الوزارة في خطبة الجمعة من حيث الوقت والموضوع، ورصد أي مخالفات».

ترشيد الكهرباء في مساجد السويس

وأوصى وكيل وزارة الأوقاف في السويس، بضرورة ترشيد الاستهلاك في الكهرباء والمياه بالمساجد، موضحا: «كلُ تحت المسؤولية سائلا الله أن يحفظ مصرنا قيادة وجندا وشعبا وآمنا»..