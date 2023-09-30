رومانيا ترصد انتهاكا محتملا لمجالها الجوي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن رومانيا، أعلنت اليوم السبت، رصد انتهاك محتمل لمجالها الجوي، خلال هجمات ليلية شنتها روسيا على بنى تحتية في منطقة الدانوب بأوكرانيا المجاورة، ومنذ انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في يوليو، كثفت موسكو هجماتها على منطقتي أوديسا وميكولايف، اللتين توفران البنية التحتية الرئيسية لصادرات الحبوب في جنوب أوكرانيا.

رصد مجموعات من المُسيّرات متجهة نحو الأراضي الأوكرانية بالقرب من الحدود الرومانية

وقالت وزارة الدفاع الرومانية، في بيان، «بعد رصد مجموعات من المُسيّرات متجهة نحو الأراضي الأوكرانية بالقرب من الحدود الرومانية، تم تنبيه سكان مدينتي تولسيا وجالاتي»، وأضاف البيان أن «نظام المراقبة الرادارية التابع للجيش الروماني أظهر اختراقًا محتملًا غير مرخص به للمجال الجوي الوطني».

لا حطام على الأراضي الرومانية

وأشارت وزارة الدفاع الرومانية إلى أنه لم يتمّ بعد رصد أي حطام على الأراضي الرومانية، مؤكدة أن عمليات البحث ستتواصل خلال يوم السبت، وفي منتصف سبتمبر، بدأ الجيش الروماني بناء ملاجئ مضادة للغارات الجوية، لحماية سكان بلدة بلاورو القريبة من الحدود الأوكرانية، بعد العثور على حطام مُسيّرة في المنطقة.