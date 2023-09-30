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نائبة أمريكية: قلق بايدن على مصير أوكرانيا أكثر منه على واشنطن (فيديو)

كتب:

محمد علي حسن
11:55 ص | السبت 30 سبتمبر 2023
عضو مجلس النواب الأمريكي مارجوري تايلور جرين

عضو مجلس النواب الأمريكي مارجوري تايلور جرين

قالت عضو مجلس النواب الأمريكي مارجوري تايلور جرين، إنَّ الرئيس الأمريكي جو بايدن قلق لمصير أوكرانيا، أكثر من قلقه لمصير الولايات المتحدة الأمريكية.

أزمة الحدود الأمريكية مع المكسيك

وكتبت النائبة «جرين» في منشور على موقع التغريدات القصيرة «إكس»: «صرح جو بايدن ومجلس الشيوخ بأن مشروع تأجيل الإغلاق الحكومي الذي صوتنا عليه اليوم في الكونجرس كان في الأصل فاشلا، هذا لأن واشنطن أكثر قلقا على أوكرانيا من قلقها على الشعب الأمريكي».

وأضافت النائبة الأمريكية في منشورها: «الولايات المتحدة لن تتقدم حتى يبدأ القائد الأمريكي الاهتمام بشؤون بلاده وتمويل الحكومة، وحل الأزمة على الحدود مع المكسيك».

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