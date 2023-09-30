نائبة أمريكية: قلق بايدن على مصير أوكرانيا أكثر منه على واشنطن (فيديو)

قالت عضو مجلس النواب الأمريكي مارجوري تايلور جرين، إنَّ الرئيس الأمريكي جو بايدن قلق لمصير أوكرانيا، أكثر من قلقه لمصير الولايات المتحدة الأمريكية.

Joe Biden and the Senate said the CR we voted on today in the House was dead on arrival.



That’s because Washington cares more about Ukraine than the American people.



Joe Biden is a hard NO, and until he starts to care about America, funding the government, and our border, we… pic.twitter.com/GffnNyho0V — Rep. Marjorie Taylor Greene (@RepMTG) September 29, 2023

أزمة الحدود الأمريكية مع المكسيك

وكتبت النائبة «جرين» في منشور على موقع التغريدات القصيرة «إكس»: «صرح جو بايدن ومجلس الشيوخ بأن مشروع تأجيل الإغلاق الحكومي الذي صوتنا عليه اليوم في الكونجرس كان في الأصل فاشلا، هذا لأن واشنطن أكثر قلقا على أوكرانيا من قلقها على الشعب الأمريكي».

وأضافت النائبة الأمريكية في منشورها: «الولايات المتحدة لن تتقدم حتى يبدأ القائد الأمريكي الاهتمام بشؤون بلاده وتمويل الحكومة، وحل الأزمة على الحدود مع المكسيك».