أهالي أسيوط يواصلون تحرير توكيلات ترشح الرئيس السيسي للانتخابات

يواصل أهالي قرى ومراكز محافظة أسيوط التوافد على مقار مكاتب توثيق الشهر العقاري المخصصة لاستخراج توكيلات تأييد مرشحي رئاسة الجمهورية، لتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية خلال الانتخابات المقبلة.

رجل وطني خدم البلد

وقال زكريا صديق، مواطن من أسيوط يعمل فلاح، إنه سافر من قريته التي تقع أقصى جنوب المحافظة إلى مدينة أسيوط لكي يذهب إلي مقر الشهر العقاري من أجل تحرير استمارة تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة المقبلة، لأنه رجل وطني خدم البلد بكل حب ونجح في عودة الأمن والأمان، وقضى على الإرهاب، وكذلك مشروعات حياة كريمة التي وصلت لكل منزل في قرى الصعيد من خلال البنية التحتية وتركيب الخدمات، وهذا ما كان يعاني منه المواطنين منذ عقود طوية.

أعضاء الأحزاب السياسية

ويواصل أعضاء حزبي مستقبل وطن وحماة الوطن في التوافد على مقار الشهر العقاري المختلفة بالمحافظة، والبالغ عددها 8 مقار لاستخراج استمارة تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك وسط احتفالات وعرس ديمقراطي أمام مقار الشهر العقاري.