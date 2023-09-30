«الأرصاد» تكشف عن سبب حجب أشعة الشمس منذ الصباح

كشف خبراء الرصد والتتبع بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، منذ قليل، أسباب غياب أشعة الشمس في كافة محافظات الجمهورية، إذ يسيطر غطاء سحابي كثيف يؤثر على شمال البلاد يتقدم شرقا مع الوقت.

وأكدت الأرصاد، أن الغطاء السحابي قد يتساقط منه بعض الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الغربية بنسبة هطول تصل إلى 20%؛ كما يعمل على حجب أشعة الشمس ليضفي إحساس أفضل بحرارة الطقس.

ويسود اليوم السبت طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومن المنتظر أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم 35 درجة مئوية.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وأن المواطنين على موعد مع الانخفاض الملموس في درجات الحرارة مع نهاية اليوم ليسود غدا طقس خريفي.

درجات الحرارة الأن على المدن والمحافظات

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة الأن وحتى منتصف الظهيرة على محافظات ومدن مصر كالتالي:

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 35 256

أكتوبر 36 24

بنهــــا 35 25

دمنهور 35 24

وادى النطرون 35 24

كفر الشيخ 34 23

المنصورة 35 24

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 35 25

طنطا 34 24

دمياط 31 25

بورسعيد 31 24

الإسماعيلية 35 23

السويس 35 23

العريش 31 24

رفح 31 24

رأس سدر 36 24

نخل 34 19

كاترين 33 16

الطور 34 23

طابا 34 25

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 31 23

مطروح 29 22

السلوم 28 20

سيوة 34 21

رأس غارب 38 27

الغردقة 39 28

سفاجا 39 28

مرسى علم 38 27

شلاتين 40 28

حلايب 35 27

أبو رماد 38 28

رأس حدربة 35 27

الفيوم 39 23

بني سويف 39 22

المنيا 39 21

أسيوط 40 22

سوهاج 43 23

قنا 44 27

الأقصر 45 27

أسوان 45 29

الوادي الجديد 45 27

أبوسمبل 45 29