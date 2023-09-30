«الأرصاد» تكشف عن سبب حجب أشعة الشمس منذ الصباح
كتب:
هبة وهدان
02:10 م | السبت 30 سبتمبر 2023
حالة الطقس على كورنيش المنصورة
كشف خبراء الرصد والتتبع بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، منذ قليل، أسباب غياب أشعة الشمس في كافة محافظات الجمهورية، إذ يسيطر غطاء سحابي كثيف يؤثر على شمال البلاد يتقدم شرقا مع الوقت.
وأكدت الأرصاد، أن الغطاء السحابي قد يتساقط منه بعض الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الغربية بنسبة هطول تصل إلى 20%؛ كما يعمل على حجب أشعة الشمس ليضفي إحساس أفضل بحرارة الطقس.
ويسود اليوم السبت طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومن المنتظر أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم 35 درجة مئوية.
كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وأن المواطنين على موعد مع الانخفاض الملموس في درجات الحرارة مع نهاية اليوم ليسود غدا طقس خريفي.
درجات الحرارة الأن على المدن والمحافظات
وجاءت تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة الأن وحتى منتصف الظهيرة على محافظات ومدن مصر كالتالي:
القاهرة 35 25
العاصمة الإدارية 35 256
أكتوبر 36 24
بنهــــا 35 25
دمنهور 35 24
وادى النطرون 35 24
كفر الشيخ 34 23
المنصورة 35 24
الزقازيق 35 25
شبين الكوم 35 25
طنطا 34 24
دمياط 31 25
بورسعيد 31 24
الإسماعيلية 35 23
السويس 35 23
العريش 31 24
رفح 31 24
رأس سدر 36 24
نخل 34 19
كاترين 33 16
الطور 34 23
طابا 34 25
شرم الشيخ 39 29
الإسكندرية 30 23
العلمين الجديدة 31 23
مطروح 29 22
السلوم 28 20
سيوة 34 21
رأس غارب 38 27
الغردقة 39 28
سفاجا 39 28
مرسى علم 38 27
شلاتين 40 28
حلايب 35 27
أبو رماد 38 28
رأس حدربة 35 27
الفيوم 39 23
بني سويف 39 22
المنيا 39 21
أسيوط 40 22
سوهاج 43 23
قنا 44 27
الأقصر 45 27
أسوان 45 29
الوادي الجديد 45 27
أبوسمبل 45 29