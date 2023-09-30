وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يتفقدان القافلة الطبية بالشيخ زويد

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، القافلة الطبية والأطراف الصناعية والتعويضية بالشيخ زويد، بحضور سعيد عرادة، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد.

توزيع الأطراف الصناعية والأجهزة الطبية

وأشار محافظ شمال سيناء إلى توزيع عدد من الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي القدرات الخاصة بالمحافظة، وإجراء الفحوصات الطبية الشاملة في مختلف العيادات الطبية «باطنة، أطفال، نساء، عظام، جراحة، رمد، نفسية وعصبية».

توفير الخدمات في القرى

وأكد وزير الشباب والرياضة على توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الربوع والقرى وتوفير الخدمات لأبناء مصر قاطني تلك المناطق، وذلك في مختلف أنحاء الجمهورية كخطوة هامة فس تحقيق التنمية الشاملة للبلاد، فضلاً عن الدور الملموس فس بناء وتنمية الإنسان من خلال الخدمات التس تساهم في رفع مستوى المعيشة، وتلبية احتياجات المواطن.