الكشف والعلاج مجانا.. جامعة سيناء تطلق قافلة طبية على مدار 3 أيام

أطلقت جامعة سيناء قافلة طبية لخدمة أهالي شمال سيناء، على مدار 3 أيام انطلقت يوم 20 سبتمبر واستمرت حتى 22 سبتمبر الجاري، بالتعاون مع قيادة الجيش الثاني الميداني وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، انطلاقا من الدور المجتمعي الذي تقدمه جامعة سيناء لخدمة أهالي المحافظة سواء في صورة القوافل الطبية المتخصصة لتقديم الكشف الطبي والعلاج مجانا أو المنح الدراسية المقدمة للطلاب من أبناء سيناء.

عيادة طب بشرى

وضمت القافلة، عدد 18 عيادة طب بشري، بالإضافة إلى عيادة طب الفم والأسنان بجامعة سيناء، وبالإضافة إلى الصيدلية المتنقلة لكلية الصيدلة بجامعة سيناء، كما شاركت الجامعة في توفير عدد 5 باصات لنقل الحالات من أهالي شمال سيناء إلى العيادات ومستشفى العريش العام.

وتواجدت القافلة في أماكن متفرقة من محافظة سيناء حيث انتظمت فى اليوم الأول بمدرسة أحمد عرابى بمدينة العريش، واليوم الثاني بمستشفى الشيخ زويد، واليوم الثالث: مستشفى بئر العبد.

كلية طب الأسنان

وقدمت قافلة كلية طب الأسنان خدماتها في جراحة الوجه والفكين والحشو العادي والعصب والكشف على الكبار البالغين والأطفال، كما قدمت خدمات صحية علاجية وقائية تمثلت في تنظيف الجير والعادي للأسنان وإزالة الرواسب.

فيما قدمت قافلة الصيدلة خدمات دوائية متعددة تضمنت متابعة بروتوكولات العلاج للمواطنين في مختلف الأمراض وأبرزها الأورام والجراحات الكبيرة والمتوسطة، فضلا عن بحث البدائل العلاجية الدوائية للمواطنين.