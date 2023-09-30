نائبة: مؤتمر «حكاية وطن» نافذة لمد جسور التواصل مع المصريين

أشادت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بانطلاق فعاليات مؤتمر «حكاية وطن»، صباح اليوم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوهة إلى أن المؤتمر يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية، ومد جسور التواصل مع المواطنين، لا سيما الشباب، لأهمية دورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية.

مصر تعبر الأزمات بترابط شعبها

وقالت عضو مجلس النواب، في بيان صحفي، إن مصر شهدت خلال السنوات القليلة الماضية، تحديات وجودية، تمكنت بفضل الله عز وجل، وصلابة قواتها المسلحة العظيمة، وترابط شعبها المشهود عبر التاريخ من اجتياز هذه الظروف العصيبة، مشيرة إلى أن الكثير من الدول العربية، التي شهدت اضطرابات سياسية، لم تستطع حتى الآن استعادة استقرارها، وهو ما يبرز الدور الوطني لكل أجهزة ومؤسسات الدولة، وعلى رأسها قياداتنا السياسية الرشيدة.

الرئيس اعتاد مكاشفة المصريين بكل التحديات

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتاد دائما مصارحة ومكاشفة المصريين بكافة التحديات التي تواجه الوطن، وفتح الباب لنقاش مجتمعي ثري، ليشارك الجميع في تقديم روشتة علاجية، للقضايا التي يعاني منها المجتمع المصري، وهو ما تجلى خلال فعاليات الحوار الوطني، وما انبثق عنها من قرارات وتوجيهات رئاسية، لافتة إلى أن مؤتمر «حكاية وطن»، بمثابة نافذة مهمة، لإطلاع جميع أبناء الشعب المصري، بمختلف فئاته، بحقيقة ما خاضته الدولة المصرية، من بطولات، لدحض محاولات قوى الشر والظلام، على مدار السنوات الماضية، للعبث بأمن البلاد وتهديد استقرار المواطنين.

وتابعت «الهريدي»، أن فعاليات المؤتمر تجسد حكاية الوطن ما بين التحديات والرؤية والإنجاز، ليجسد حقيقة ما يدور على الأرض، وطبيعة ما نواجهه من تحديات تعيق تنفيذ بعض المستهدفات، بما يؤكد جدية العمل لتنفيذ رؤية مصر2030، وبما يعكس الإرادة المصرية في التغلب على كل التحديات.