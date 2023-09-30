عاجل.. الرئيس السيسي للمصريين: قولت في 2014 هبني الدولة مهما كان الثمن غاليا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجها حديثه للمصريين: «أنت كمواطن عاوز تعيش وعاوز تربي أولادك وأنا معاك، واحنا جنبك، وعاوز تشغل ولادك ده حقك، ولو مكناش نفهم الحكاية ليه بلدنا طول عمرها كده، وعاوزين نخرج من الأزمة ولا نقول كلام ما يتحققش؟».

أضاف الرئيس خلال حديثه بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري، ضمن فعاليات مؤتمر «حكايو وطن بين الرؤية والإنجاز»: «في وقت كورونا كان 5 ملايين مصري شغالين في المشروعات القومية، وبسمع كل وجهات النظر المنطقة والعلمية».

وتابع الرئيس السيسي: «في عام 2014 حد قالي أنت أيقونة مصر وبطل مصر إوعى تدخل الدولة دي، أصل بعد كده هيقطعوا فيك، قولتله هبني الدولة مهما كان الثمن غاليا».