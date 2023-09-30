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السيسي: الدولة تدعم ملف المعاشات بـ45 تريليون جنيه.. لدينا 11 مليون مستحق

كتب:

منى صلاح
04:28 م | السبت 30 سبتمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ الدولة تدعم ملف المعاشات بشكل كبير جدًا لا يتناسب مع المعايير التي بُنيت عليها المعاشات في مصر، مشددا على أن قضية المعاشات واحدة تكلفتها 45 تريليون جنيه لأن هناك 11 مليون مصري مستحق للمعاشات.

جاء ذلك خلال حديث الرئيس السيسي، ضمن فاعليات مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز» لعرض إنجازات الدولة الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز».

 

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