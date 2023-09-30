الرئيس السيسي: مستقبل الدولة مرهون برغبة المواطنين في الحفاظ على الاستقرار

أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ مستقبل الدولة مرهون برغبة المواطنين في الحفاظ على الدولة واستقرارها، ومواصلة الجهد في سبيل تحسين الأوضاع، مشددًا على ضرورة التكاتف والعمل من أجل تحسين الأوضاع.

وتحدث رئيس الجمهورية، عن 2011 كنموذج للتغير العشوائي الذي قد يؤتي بنتيجة عكسية، موضحًا أنَّه إذا لم يرغب المواطنون في مساعدة أنفسهم من أجل تغيير الواقع، فكيف نسأل الآخرين المساعدة، موضحا «بقى حد عاوز يحكم بلده في 2011 يقوم يهدها علشان ياخدها في 2012».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري، ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»: «كنت بقولهم البلد بتروح ومحدش هيعرف يصلحها بعد كدا، المهم نستقر والانتخابات تجيب اللي تجيبه وبلاش نعمل اللي بنعمله في بلدنا ده، وجنبا 36 مليار دولار بشق الأنفس من 1990 وحتى قيام الثورة وخلصناهم في سنة وسنة ونصف».