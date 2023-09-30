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الرئيس السيسي: «محتاجين نستفيد من آراء الاقتصاديين في الحوار الوطني»

كتب:

محمد عزالدين
04:33 م | السبت 30 سبتمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلا: «دايما الدكتور معيط يقطع قلبي بالكلام بتاعه في الفلوس ويقولك المالية العامة كويسة جدا وأنا شغال طول النهار».

وأضاف «معيط» خلال حديثه بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»: «أنا بحييكم وبحيي الدكتورة هالة السعيد والدكتور محمد معيط، وأتصور أننا محتاجين تتكلموا كتير مع الناس، وتاخدوا بس فقرة صغيرة وتجيبوا نماذج من التاريخ».

وتابع: «كان فيه حوار وطني وكنت أتمنى مشاركتكم تكون فيه أكبر من كده بكتير، ومساهمتكم فيه تكون أكبر لأن اللي بيتكملوا زمايلنا وفيهم اقتصاديين ولهم رؤى وآراء نحب نستفيد منهم؛ الدكتور أحمد جلال كان بيقول كلام كويس عن أسلوب علاج المسألة وإحنا محتاجين ده من كل من شارك في الحوار الوطني».

السيسي: الحوار الوطني ليس نوعا من الترف 

وواصل: «الحوار الوطني مأطلقتهوش كنوع من الترف، إحنا قولنا عاوزين نتكلم ونسمع بعض بجد».

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