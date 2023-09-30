رئيس طاقة النواب: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

أكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مجال الطاقة شهد انطلاقة غير مسبوقة، في عهد الرئيس السيسي سواء في مجال الطاقة التقليدية أو الجديدة والمتجددة، وحتى الاتجاه نحو الطاقة النووية لاستخراج الكهرباء والاعتماد على الطاقة صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر.

نسبة الطاقة المتجددة وصلت 11%

وأشار حسام عوض الله في تصريحات للمحررين البرلمانيين، خلال مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز» إلى أن نسبة الطاقة المتجددة وصلت إلى 11%، ومن المستهدف وفق الاستراتيجية الوطنية للطاقة أن تصل إلى 45% في 2030، كما اتجهت مصر إلى انتاج الهيدروجين الأخضر، لتتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

وأشار حسام عوض الله، إلى أن الاكتشافات البترولية تضاعفت بنسبة كبيرة في ظل تزايد اتفاقيات ومشروعات البحث والتنقيب مع شركات عالمية ومحلية، ومن أبرز الاكتشافات في قطاع الغاز الطبيعي حقلي ظهر، اللذين ساهما في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الغاز، والاتجاه إلى التصدير مع مشروعات إسالة الغاز التي ساعدت على تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة وتحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز مما وفر لمصر نقد أجنبي وعملة صعبة، إضافة إلى زيادة جودة الطاقة.

زيادة الإنتاج المحلي

وأكد رئيس طاقة النواب أن الاستراتيجية تضمنت استهداف زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية من خلال إنشاء مصافي جديدة للبترول وتطوير المصافي الحالية للوصول إلى طاقة إنتاجية أعلى حتى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية.

وأوضح عوض الله، أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تضمنت الكثير من الأهداف، منها تعظيم الاستفادة من الخامات المصرية مثل الرمال السوداء وإنتاج النظائر المشعة، وتطوير وتحديث المنشآت النووية والإشعاعية وهيئة الطاقة الذرية ومنشآت الطاقة بشكل عام وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ومفاعل مصر البحثي النووي الأول، ومفاعل مصر البحثي الثاني، ووحدة إنتاج النظائر المشعة، إضافة إلى محطة معالجة النفايات المشعة السائلة.