رئيس «طاقة النواب»: الكشف البترولي الجديد يزيد إنتاج مصر من النفط

أكد حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الكشف البترولي الجديد الذي أعلنته وزارة البترول يساهم في وجود احتياطي جيد من الزيت الخام ذي الكفاءة العالية ويؤدي الى زيادة انتاج مصر من النفط

وضع الكشف الجديد على خط الإنتاج

وقال «عوض الله»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية عن كشف بترولي جديد لشركة كايرون «Cheiron» للنفط يقع في منطقة امتياز «جيسوم وطويلة» غرب في خليج السويس، حيث تم وضعه على خط الإنتاج ليزيد من إنتاج الدولة من البترول.

وأضاف رئيس لجنة الطاقة والنواب بمجلس النواب، أن الهيئة العامة للبترول تمتلك 50% من الحقل في البئر الاستكشافي شمال جيسوم الشمالى GNN-11، الذي يحتوي على 165 قدمًا من صافي الطبقات الرأسية عالية الجودة في تكوين النوبة.

زيادة إجمالي إنتاج الزيت الخام

وأشار إلى أن إنتاج البئر يزيد عن 2500 برميل يوميًا، ويؤدي إلى زيادة إجمالي إنتاج الزيت الخام نحو 23 ألف برميل يوميا، بعد إضافة الحقل مقارنة بنحو 4 آلاف برميل يوميا، قبل تنمية حقل جيسوم الشمالي، لافتًا إلى أن هناك آبارًا أخرى استكشافية في منطقة الامتياز، ويجري التوسع في نشاط تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي GNN.

وتابع أن مجلس النوب وافق خلال الانعقاد السابق على عدد كبير من القوانين بالترخيص لوزير البترول وهيئة البترول المصرية بالتعاقد على البحث والتنقيب مع شركات عالمية مصرية، وهي التي بدأت تؤتي ثمارها من خلال الاكتشافات الجديدة.