رئيس حزب الجيل يشيد بكلمة الرئيس السيسي في مؤتمر حكاية وطن

أشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل بالكلمة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري اليوم خلال مؤتمر حكاية وطن؛ لرصد لما جرى إنجازه خلال الـ9 سنوات الماضية.

رئيس الجيل يشيد بكلمة رئيس الوزراء

وأشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل بكلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي عرض فيها إنجازات الدولة بالمجالات المختلفة خلال الـ9 سنوات الماضية، مشيرا إلى أنها كانت كلمة رائعة، كما لفت إلى أن الفيلم الذي صاحب عرض رئيس الوزراء تناول إنجازات الدولة خلال 9 سنوات، وقال عنه: «هذا الفيلم كافي تماما لعرض إنجاز الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي والرد على كل المشككين وأصحاب الأجندات ومطلقي الأكاذيب والشائعات».

الشهابي: الأوطان تُبنى بالعمل

وأضاف الشهابي، أن مؤتمر حكاية وطن، حكى ما مر به الوطن منذ عام 2011 بالتفصيل من منظور الدولة، وكيف واجهت تحديات أنهت دولا لم تستطع الوقوف على أقدامها حتى الآن.

وقال: «أتفق مع ما أكده الرئيس من أن البلاد لا تنمو إلا بالعمل والتضحية والإخلاص والأمانة».