آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد فريد.. ابنته توجه رسالة للجمهور

قدم الفنان محمد فريد حالة فنية مميزة عبر أدواره، التي قدمها ليمتع الجمهور ويكسب محبة الجمهور، الذي لم يكف عن الدعاء له بعد تدهور حالته الصحية ونقله للمستشفى.

وكشفت ابنته عبر حسابه الرسمي على فيسبوك آخر التطورات الصحية الخاصة به، وطالبت الجميع بالدعاء له، لتجاوز هذه الأزمة، خاصة بعد نقله إلى المستشفى.

آخر التطورات الصحية للفنان محمد فريد بعد نقله للمستشفى

واشتهر محمد فريد بتقديم العديد من الأدوار، أبرزها في مسلسل «كريمة كريمة» الكوميدي، الذي اشتهر فيه بشخصية «صالح» زوج عمة كريمة، وغيرها من الأدوار، التي لا تزال محفورة في أذهان محبيه ومتابعينه.

ونشرت ابنته عبر حسابها على «فيسبوك» طالبه الدعاء لوالدها بعد تعرضه لوعكة صحية «اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على أبي بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، واشفِيه وعافِيه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين».

أشهر أعمال الفنان القدير محمد فريد

اشتهر الفنان محمد فريد بتقديم عدد من الأعمال الفنية، التي تنوعت ما بين الدراما والتلفزيون بحسب موقع «السينما كوم»، ويمكن التعرف على أبرزها فيما يلي:

- ليالي الحلمية.

- الديلر.

- القاصرات.

- الشيطانة التي أحبتني.

- حب في الزنزانة.

- المغتصبون.

مسرحية راقصة قطاع عام.

وكان ظهوره الأخير على شاشة التلفزيون في مسلسل «بركة» بطولة عمرو سعد، التي قدم خلاله شخصية «الحاج صالح»، أما عن موهبته الفنية، فقد ظهرت منذ دراسته للثانوية في مدرسة بني سويف الثانوية، ليحرص بعدها على استكمال دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية، وأنهى دراسته بعد حصوله على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1962، ليبدأ بعدها في العمل ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.