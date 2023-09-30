تعرف على سبب وفاة الفنان محمد فريد

رحل منذ قليل الفنان محمد فريد عن عالمنا بعد صراع طويل ومرير مع المرض، حيث كان قد نقل لأحد مستشفيات القاهرة خلال الساعات الماضية.

سبب وفاة محمد فريد

كشفت ناهد ابنة الفنان الراحل، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن والدها، يعاني من نقص حاد في الهيموجلوبين بالدم وهو مرض يعاني منه منذ فترة طويلة.

محمد فريد كان مبتعدا عن التمثيل منذ فترة طويلة بسبب المرض وعدم قدرته فى الوقوف أمام الكاميرا.

مشوار محمد فريد الفني

محمد فريد هو ممثل مصري ظهرت موهبته منذ دراسته في مرحلة الثانوية بمدرسة بني سويف الثانوية، درس في المعهد العالي للفنون المسرحية وأنهى دراسته بعد حصوله على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1962، ليبدأ بعدها في العمل ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أبرز أعماله «ليالي الحلمية، احكي يا شهرزاد، الديلر، القاصرات، الشيطانة التي أحبتني، حب في الزنزانة».