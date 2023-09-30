الرئيس السيسي: مستعدون لإنشاء مجمعات صناعية أخرى لزيادة الناتج المحلي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أي رجل أعمال أو مستثمر نوفر له الأرض وهو أمر أساسي وبسيط جدا، وتجربتنا خلال العشر سنوات الماضية تظهر ذلك فكان تخصيص الأراضي مطلب رجال الأعمال، وراجعنا حجم تخصيص الأراضي ومقارنته بالمشروعات المقامة عليها، وخصصنا 30 مليون متر وفوجئنا أن ما تم تنفيذه من مشروعات لا يزيد على 10% من الرقم، ومن هنا انطلقت المجمعات الصناعية التي أعلنها وزير الصناعة.

وتابع الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة الثانية من مؤتمر «حكاية وطن»، أننا لن نجعل المستثمر يبحث عن تراخيص في المجمعات الصناعية بل ننفذها كاملة ونوفرها للمستثمر للعمل فورا، وذلك في إطار قائمة من المشروعات المسموح بها، وإن احتاجنا لمجمعات صناعية أخرى هنعمل مفيش مشكلة لزيادة الناتج المحلي لأن ده السبيل الوحيد الذي يحرك البلد إلى الأمام.