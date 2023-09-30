«حماة الوطن» يهنئ المصريين باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر: تظل باعثة للأمل

هنأ الدكتور محمد الزهار أمين عام العلاقات الخارجية بحزب حماة وطن، الشعب المصري باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب 6 أكتوبر، موضحًا أن هذا الانتصار يعد نبراسا للشعب المصري لمواجهة أي تحديات، وتكشف حجم الإرادة الصلبة التي يتمتع بها المصريون في مواجهة أعدائهم، ومثلما نجحت مصر في استرداد أراضيها، تمكنت أيضا في القضاء على الإرهاب.

الدولة المصرية تمكّنت خلال حرب 6 أكتوبر من تجاوز آلام النكسة

وأضاف «الزهار» أن الدولة المصرية تمكنت خلال حرب 6 أكتوبر من تجاوز آلام النكسة والهزيمة وتحقيق انتصار رد اعتبار ليس الشعب المصري فقط بل أيضا الأمة العربية بأكملها، ووجّه للأعداء درسا قاسيا لن ينسوه أبدًا، وأظهرت للعالم عظمة المصريين وإصرارهم على الانتصار والتغلب على كافة التحديات والظروف الصعبة.

وأوضح أمين عام العلاقات الخارجية بحزب حماة وطن، أن انتصارات حرب أكتوبر ستظل باعثة للأمل لكل المصريين لأنها تمثل علامة مضيئة في تاريخ الشعب المصري الذي تمكن من الحفاظ على أرضه واسترداد كل شبر فيها وتحقيق انتصار أذهل العالم كله بقدرة المصريين على تحقيق المستحيل، وستظل تلك الذكرى راسخة في قلوب المصريين تذكرهم بالعزة والكرامة وكبرياء وعظمة المصريين الذين قدموا ملحمة شهد عليها الجميع.

الحرب تؤكد مدى صلابة وشجاعة الجندى المصري

وأشار «الزهار» إلى أن الدولة المصرية تمكنت من خلال ما قدمته من شهداء ضحوا بأرواحهم من تحقيق هذا الانتصار التاريخي لتؤكد تلك الحرب مدى صلابة وشجاعة الجندى المصري وإصراره على تحرير وطنه والدفاع عنه ضد الأعداء، لافتا إلى أن مصر تعيش الآن عبورًا جديدًا نحو التنمية والبناء وترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة التي تستهد بناء قدرات المواطن المصري وتحقيق تنمية في كافة القطاعات، خاصة بعد نجاح مصر في تحقيق النصر بحربها ضد قوى الإرهاب.