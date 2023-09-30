مواطنون في طوابير طويلة لعمل توكيلات ترشح الرئيس السيسي: يستحق الدعم والتأييد

في اليوم السادس لجمع توكيلات مرشحي الرئاسة، استمر توافد آلاف المواطنين صباح اليوم على مقرات الشهر العقاري في الأزبكية لعمل توكيلات تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

طوابير طويلة شكَّلها المواطنون من جميع الفئات

واتسم المشهد باصطفاف طوابير طويلة شكَّلها المواطنون، شملت مختلف الفئات والأعمار من سيدات ورجال، وشباب وكبار سن، رافعين الأعلام ولافتات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذين أكدوا لـ«الوطن»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستحق الدعم والتأييد لما قدمه من مبادرات عديدة خدمت المواطنين، وعلى رأسها مبادرة كلنا واحد التي توفر مختلف السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، فضلًا عن توفير اللحوم والأسماك، وأدوات المدارس، وغيرها: «شنطة المدرسة برة بتتباع بـ350 أقل حاجة.. بتلاقيها في شوادر كلنا واحد في حدود 180 لحد 250 أقصى سعر».

كما أشاد عدد من المواطنين، من أمام مقر الشهر العقاري بالأزبكية، بمبادرة 100 مليون صحة التي ساهمت في علاج ملايين المصريين بالمجان، كما وفَّرت الكشف المبكر عن العديد من الأمراض غير السارية مثل الضغط وسكر بالدم ودهون بالدم والاعتلال الكلوي، وتحدث آخرون عن إنجازات الرئيس في مبادرة حياة كريمة التي ساهمت في توفير حياة آدمية لأهالي القرى الأكثر احتياجًا.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت القرار رقم 7 لسنة 2023 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وتضمَّن القرار في المادة الأولى أن لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو مقار البعثات الدبلوماسية حسب الأحوال، وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض بداية من يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر، ولا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة، ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح، كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن.