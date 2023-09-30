إقبال على مكاتب الشهر العقاري بالفيوم لتحرير توكيلات تأييد للرئيس السيسي

شهدت مكاتب الشهر العقاري بمحافظة الفيوم، إقبالًا كبيرًا من أهالي مختلف القرى والمراكز، اليوم السبت، لليوم السادس على التوالي، لتحرير توكيلات لتأييد مرشحيهم في الانتخابات الرئاسية المُقبلة، منذ الصباح الباكر حتى الآن، وما يزال الإقبال مستمرًا حتى إغلاق مكاتب التوثيق أبوابها في التاسعة مساءً، فيما يتم تنظيمهم منعًا للتكدس والزحام.

ويجرى عقد توكيلات تأييد مرشحي الرئاسة من خلال خطوات بسيطة، تبدأ بالحصول على بطاقة الرقم القومي، ثم اتباع عدة خطوات لتحرير التوكيل وطباعته، ثم تسليمه للمواطن.

استمرار الزحام على مكاتب التوثيق

وقال عادل طايع مدير مكتب توثيق حي الجون بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الزحام ما يزال مستمرًا على مكاتب الشهر العقاري لليوم السادس على التوالي، موضحًا إنّ الزحام يكون شديدًا في الصبح، ويبدأ في الانخفاض قليلًا بحلول المساء.

خطوات تحرير توكيل تأييد

وفيما يخص خطوات تحرير توكيل تأييد لأحد المرشحين للانتخابات الرئاسية، كشف مصطفى أبو غرب رئيس مكتب توثيق الفيوم النموذجي بالشيخ حسن، إنّهم يأخذون بطاقة المواطن، ثم يقومون بإدخال بياناته عبر «التابلت» ثم يسألونه عن المرشح الذي يريد انتخابه، ويتم اختياره، ثم طباعة التوكيل، ويقوم المواطن بالتوقيع والبصمة على نسختي التوكيل، يستلم واحدًا منهما، والنسخة الأخرى تبقى داخل المكتب.

حررت توكيلًا لدعم الرئيس السيسي

من ناحيتها كشفت سميرة علي إحدى السيدات المنتظرات أمام مكتب التوثيق، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنها حررت تأييدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، عرفانًا له على الاهتمام بالمواطن البسيط، موضحةً إنّها تحصل على معاش «تكافل وكرامة» الذي يساعدها كثيرًا في تدبير نفقات أبنائها بعد وفاة زوجها، موضحةً أنّ الزيادة التي أقرها الرئيس حديثًا ستخفف الأعباء عنها أكثر